"İçi ve dışı kırmızı elma" tescil yolunda

Türkiye'de sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen ve son yıllarda giderek üretim sahası azalan, içi de dışı gibi kırmızı olan elma türünün üretiminin artırılması amacıyla 1,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmalarında sona yaklaşıldı.



Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmaları kapsamında son bir yılda üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla belediye binasında yapılan toplantıların beşincisi gerçekleştirildi.

Bu çerçevedeki son toplantı olan bu çalışmanın ardından ATSO ile Ardahan Üniversitesindeki (ARÜ) ilgili uzmanlar, Posof'ta 26 çeşitten oluşan elmaların yetiştiği bahçelerde inceleme yaptı.

Çalışma kapsamında bazı ağaçlardaki elmaların şekli ve rengine bakılarak numuneler alındı. Tescil için yapılacak müracaata ilişkin tamamlanma aşamasına gelen bu çalışmaların ardından hazırlanacak dosya, söz konusu elmanın tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) gönderilecek.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın çiçek balı gibi içi kırmızı elmasının da tescillenmesi gerektiğini söyledi.

İçi ve dışı kırmızı elmanın sadece Posof'ta yetişiyor olması dolayısıyla ekonomik olarak bölgeye çok büyük katkısının olacağını dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Ardahan'da yaşanan göçün geriye döneceğine inanıyoruz. Özelde Posof, genelde ise Ardahan için ticari bir ürün markası üretmeye çalışıyoruz. Bu elma endemik bir ürün. Bölgemiz göç veren bir yer. Çalışmamız sonuçlanması durumunda göçü geriye dönüştürecek bir durum. Üreticilerin bu konuda farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. Posof elmasının ne olduğunu hemen hemen Türkiye'de herkes öğrenmeye başladı. Posof'ta 26 farklı elma yetişiyor ama bu içi ve dışı kırmızı elma hepsinden farklı."

Tescil dosyasının tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Demirci, tescil çalışmalarının henüz sonuçlanmamasına rağmen müşterilerinden elmaya talepler olduğunu ifade etti.

"İÇİ DIŞI KIRMIZI ELMA SADECE POSOF'TA YETİŞİYOR"

ARÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Kılıç da içi ve dışı kırmızı olan elmanın Türkiye'de sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiğini tespit ettiklerini söyledi.

Bu elmanın üretim alanlarının gittikçe daraldığına işaret eden Kılıç, üniversite olarak tescil çalışmasına teknik destek verdiklerini belirtti.

Kılıç, yaklaşık 1,5 yılda yapılan çalışmalar kapsamında 40 dönümlük bir alanda bin 500 fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.

ARÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek de söz konusu elmanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda sağlık için de önemli bir ürün olduğunu belirterek "Posof elması, özellikle içerdiği antosiyanin ve antioksidan özellikleriyle sağlık açısından önemli. Besleyici değeri yüksek bir ürün. Bu elma sadece bölge halkının ekonomik olarak kalkınması açısından değil, sağlık açısından da çok önemli." dedi.

Tescil işlemlerini koordine eden danışman firmanın yetkilisi Figen Konak da üreticinin ilgi duyması için coğrafi işaretin ne anlama geldiği konusunda bilgi vermek ve anlatmak amacıyla Posof ilçesinde üretici ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek ikinci aşamanın ise sahada üretici ile ilgili olacağını anlattı.

Yetiştirici Adnan Bozyiğit de çalışmadan ümitli olduğunu ifade ederek heyecanlı olduklarını söyledi.



