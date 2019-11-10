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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.11.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Hurda gemilerden ekonomiye 180 milyon dolar katkı sağlandı

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Hurda gemilerden ekonomiye 180 milyon dolar katkı sağlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde geri dönüşümü sağlanan hurda gemilerden 523 bin ton çelik elde edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde bu yılın ekim ayına kadar 110 hurda gemi geri dönüştürülerek, ekonomiye 180 milyon dolar katkı sağlandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hurda gemiler Türkiye'de sadece İzmir'de yer alan tesiste dönüştürülüyor. Avrupa'dan ve dünyanın birçok yerinden gelen hurda gemiler başvuruların ardından sıkı takibe alınıyor.

Söküm işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilmiş 22 işletme tarafından gerçekleştiriliyor. Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemilere öncelikle survey raporu ve görgü tutanağı hazırlanarak geminin içerisindeki yakıt, atık gibi maddelerin envanteri oluşturuluyor.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor ve söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol ediliyor. Notifikasyon (atığın yurt dışına ihracı için gereken izin belgesi) verilen gemilere İzmir'deki Aliağa Liman Başkanlığı tarafından söküm izni veriliyor ve gemilerin dönüşümü başlıyor.

Askeri gemilerin ya da Yunanistan bayraklı gemilerin notifikasyon işlemleri Bakanlık tarafından, ticari gemilerin işlemleri ise Bakanlığa bağlı il müdürlüğü tarafından yapılıyor.

GEÇEN YIL 158 HURDA GEMİDEN 602 TON ÇELİK ELDE EDİLDİ

Bu kapsamda geçen yıl ülke genelinde 602 bin ton çelik ağırlığında 158 hurda geminin geri dönüşümü tamamlandı. Dönüşümü sağlanan 158 hurda geminin ekonomik değerinin 200 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi. Bu yıl ise ekim ayı itibariyle tesislerde 110 hurda geminin geri dönüşümü sağlandı. 523 bin ton çelik elde edilirken ekonomiye 180 milyon dolar katkı sağlandı.

Tesislere gelen hurda gemiler ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden başta Yunanistan, İngiltere, Norveç, İtalya ve Hollanda olmak üzere Libya, Suriye ve Rusya'dan geliyor. Tesislerde 1100 kişi istihdam ediliyor. 

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