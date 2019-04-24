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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.04.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Hububatta prim başvuruları 30 Nisan'da sona eriyor

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Hububatta prim başvuruları 30 Nisan'da sona eriyor

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar "Hububat, baklagiller ve dane mısırda 2018 prim başvuru süresi 30 Nisan'da sona eriyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hububat, baklagil ve dane mısırda 2018 yılı prim başvurularının 30 Nisan Salı günü mesai saati bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2018 yılına ilişkin tarımsal destekler kapsamında buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede kilogram başına 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 50 kuruş, dane mısırda 3 kuruş prim desteği verileceğini ifade etti. 

Söz konusu ürünleri yetiştiren ve Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranların destekten faydalanabileceğine dikkati çeken Bayraktar, 2018'de üretilerek satışı yapılan fark ödemesi desteğine esas ürünlere Bakanlığın Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre ödeme yapılacağını aktardı. 
Bayraktar, 1 Ekim 2018'de başlayan hububat, baklagiller ve dane mısırda fark ödemesi (prim) desteği başvurularının 30 Nisan'da mesai saati bitiminde sona ereceğini anımsatarak, destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerektiğini kaydetti. 
Yer altı sularının yetersiz seviyede olduğu tespit edilen havzalarda 2018'de ekimi yapılmış mercimek ve nohutta desteklerin yüzde 50 fazla uygulanacağını vurgulayan Bayraktar, damlama sulama yapılan alanlar haricinde dane mısıra destekleme ödemesi yapılmadığını belirtti. 

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