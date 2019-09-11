Hong Konglu fuar devi Türk firmaları için İstanbul'a geldi

Aralarında organizatör şirket Comasia Limited'in kurucu direktörlerinden Peter Cheung'in de bulunduğu Mega Show yönetici heyeti, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri Derneği'nin öncülüğünde (EVSİD) Türk mutfak sektörünün önde gelen temsilcileri ile buluştu.



Toplantıda konuşan EVSİD Başkanı Burak Önder, EVSİD olarak Mega Show Fuarı'na bu yıl beşinci kez katılacaklarını ve Türkiye'den 31 firmanın kendilerine ayrılan 800 metrekare alanda ihracat yapma imkanına erişebileceğini söyledi.



Önder, "Hong Kong'daki fuar, Çin Guanzou'da düzenlenen Canton fuarının hemen öncesine denk gelmesi nedeniyle dünyanın dört bir yanından alıcılar tarafından ziyaret ediliyor. Canton fuarının en önemli olan 2. fazı sadece Çinli üreticilere açık ve Türk firmaları veya diğer Asya ülkelerinden gelen üreticiler bu fuarda yer alamıyor. Bu nedenle biz Mega Show fuarına katılarak Canton fuarına gelen ziyaretçilere de ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çin'in zorlu vize süreçlerine karşın Hong Kong'a Türkiye dahil birçok ülke ziyaretçisinin vizesiz seyahat edebildiğini anlatan Önder, "Fuar idaresi her yıl olduğu gibi ithalatçı firmalara konaklama ve diğer harcamaları için destek veriyor ki bunlar da çok önemli. Fuarı ziyaret eden alıcılar ilk etapta kayıt olduklarında VIP statüsü alıyorlar ve fuarı ilk ziyaret ettikleri gün 100, ikinci ve üçüncü günlerde 125 dolar olmak üzere toplamda 350 dolar nakit iade alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.



Önder, Mega Show'un ziyaretçi sayısının her geçen yıl artığını vurgulayarak, fuar idaresinin alıcılar ile katılımcı firmaları bir araya getiren iş görüşmeleri hizmetini de ücretsiz sunduğu bilgisini paylaştı.



Mega Show'un bir satış fuarı olduğuna dikkat çeken Önder, fuara gelen ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğunun satın alma kararını fuarda verdiğini ve katılımcıların sipariş vererek fuardan ayrıldığını kaydetti.



"TÜM DÜNYADAN ALICILAR GELECEK"



Mega Show'un organizatör firması Comasia Limited'in kurucu direktörlerinden Peter Cheung ise fuara yaklaşık bin 250 firmanın katılacağını ve 26 bin uluslararası ziyaretçinin beklendiği söyledi.



Fuarın, Türk firmalarına Asya'ya açılmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Cheung, dünyanın önde gelen tüm global alıcılarının bu fuardaki yerini alacağını vurguladı.



Mega Show için Türkiye'de sektörün önde gelen isimleri ile buluştuklarını anlatan Cheung, Türkiye'den her geçen sene daha yoğun bir katılım olduğu, yaptıkları temaslarda da ilginin devam ettiğini gördüklerini aktardı.



Cheung, "Bu fuar dünyada kalite ve fiyat olarak kendini kanıtlamış Türk ev ve mutfak sektörü için önemli bir fırsat sunuyor. Fuara katılan firmalar Avrupa ve ABD'den alım yapmaya hazır çok sayıda global alıcının yanı sıra Çin ve gelişmekte olan Asya ülkelerinden alıcılarla temasa geçebiliyor. Türk ihracatçıları için, fuar, pazar erişimlerini genişletmeleri ve işlerini hızlı büyütmeleri için ideal bir platform sunuyor." diye konuştu.



Mega Show Fuar serilerinin her yıl 130'dan fazla ülke ve bölgeden 50 binden fazla uluslararası alıcıyı çektiğini vurgulayan Cheung, Hong Kong ve Güney Asya tedarik turuna çıkan tüm global alıcılar için buluşma noktası haline geldiklerini ifade etti.



Comasia olarak Mega Show serileri dışında ikisi Tayland ve biri Almanya'da olmak üzere 3 ayrı fuar organizasyonu daha yaptıklarını anlatan Cheung, bu fuarlara toplamda 4 bin 700 firmanın ve 60 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini aktardı.



Mega Show fuar serilerinin Çin'de yapılan Canton Fuarı'ndan sonra bölgenin en kapsamlı fuar hareketliliği olduğunu ve sadece uluslararası alıcılarla buluşmak değil aynı zamanda Asya pazarına girmek için büyük fırsat yarattığını vurgulayan Cheung, geçen sene fuarda 51 bin 500 alıcıyı ağırladıklarını belirtti.Bu fuarların 1992 yılından bu yana yapıldığını belirten Cheung, Türk firmaları için de yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarını kuvvetlendirmek için çok önemli bir şans olduğunu kaydetti.



Mega Show Housewares&Kitchen Fuar'ı 20-23 Ekim tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenecek.