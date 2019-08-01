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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
01.08.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Hız limiti 230 ama 400 kilometre hızdan ceza kesildi!

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Sultangazi'deki yolu kullanan sürücüye aracının hız limitinin 230 olmasına rağmen 400 kilometre ile EDS'ye takıldığına dair ceza geldi. Sürücü duruma itiraz ederken, yetkililer maddi hata olduğunu söyledi.

İstanbul’da yaşayan Ali Osman Kalaycı, sabah işe giderken kullandığı aracına yediği trafik cezasıyla şaşkına döndü. Kalaycı’ya 400 km hız yaptığını gösteren EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kayıtları esas alınarak 488 lira trafik cezası kesildi. Kendisine ulaşan ceza tebligatıyla ne yapacağını bilemeyen sürücü şaştı kaldı. İstanbul Trafik Şubesi Müdürlüğü yetkilileri ise, bunun bir sistem hatasından kaynaklanmış olabileceğini, başvurması halinde düzeltilebileceğini söylediler.

Olay 18.Temmuz’da akşam saat 18.00 sıralarında Habibler-Sultangazi yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul’da yaşayan Ali Osman Kalaycı sabah evinden işe gitmek için kullandığı 32 YV 648 plakalı aracına hiç beklemediği bir trafik cezası gelince ne yapacağını şaşırdı. Kalaycı evine gelen tebligatta her gün kullandığı yolda aracının 400 kilometre hız yaptığı gerekçe gösterilerek (Elektronik Denetleme Sistemi) EDS’den 488 lira trafik cezası kesildi.

ARACIN 400 KM HIZ YAPMA GİBİ MÜHENDİSLİK KABİLİYETİ YOK

Yaşadığı olayla ilgili açıklama yapan Ali Osman Kalaycı, "Habibler istikametinden Sultangazi istikametine giderken (Elektronik Denetleme Sistemi) EDS’den geçmişim. Ceza tebligatı ulaştı. Tebligatta ki aracımın hızı saatte 400 km olarak görünüyor. Aracın zaten bu hızı yapma kabiliyeti yok. Aracın hız göstergesi 230 en fazla zaten. Kaldı ki böyle bir yolda 400 Km hız yapmak mümkün değil. Özel tasarlanmış bir yol olması gerekiyor. Mümkün değil yapabilmem."

"ERTESİ GÜN AYNI SAATTE TEST YAPTIM ’3.5 DAKİKADA GEÇTİM"

"Ceza ilk ulaştığında çok şaşırdım, gözlerime inanamadım" diyen Kalaycı, "Zaten 20 küsur yıllık sürücüyüm ilk defa böyle bir trafik cezası yedim. İlgili yerlere ulaşmaya çalıştım saatlerce ama ulaşamadım. Hatta ceza yediğimin ertesi günü buradan test geçişi yaptım aynı saatte üç buçuk dakikada geçtim. Buradaki geçiş sürem 18 saniye. Polise gittiğimde ertesi gün hepsi çok şaşırdılar, ’Araban ne marka senin?’ diye sordular. Arabamın markasını söylediğimde ise bunun maddi bir hata olduğunu söylediler. Cezanın nereden kesildiyse oraya başvurmam gerektiğini söylediler. Ceza trafikten geldi sonuçta, trafik şubeye gittim. Ama bana gerekli bilgiyi veremediler. Ben de internetten araştırmalarım sonucunda bir yere ulaşabildim. Oradan gerekli işlemin yapılacağını söylediler onu bekliyorum. İnşallah başka kimsenin başına gelmez" dedi.

İstanbul Trafik Şubesi Müdürlüğü yetkilileri, bunun bir sistem hastasından kaynaklanmış olabileceğini, sürücünün başvurması halinde konunun araştırılıp düzeltilebileceğini söylediler.

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