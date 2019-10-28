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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Hırdavat sektöründe ihracat hedefi 8,5 milyar dolar

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Hırdavat sektöründe ihracat hedefi 8,5 milyar dolar

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "2018'de 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise sektör olarak 8,5 milyar doları aşacağız. Cari açığa son derece önemli bir katkı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektörünün geçen yıl 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl ise sektör olarak 8,5 milyar doları aşacağız. Cari açığa son derece önemli bir katkı sağlıyoruz." dedi.

Hırdavat sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen HISİAD'ın olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dernek üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tecdelioğlu, dernek olarak sektörün tüm paydaşlarının sorunlarını, çözüm önerilerini bürokrasiye taşımayı ve ülke ihracatını en üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Tecdelioğlu, "Türkiye genelinde 14 bin firmanın faaliyet gösterdiği hırdavat sektörü olarak 650 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2018'de 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise sektör olarak 8,5 milyar doları aşacağız. Cari açığa son derece önemli bir katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Sektörün, kilogram başına düşen ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 4 katı olduğunu aktaran Tecdelioğlu, şunları kaydetti: "Kilogram başına düşen ihracat birim fiyatımız 5,37 dolar. Türkiye ortalaması olan 1,38 doların yaklaşık 4 katıyız. Hırdavat sektörü olarak birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında Almanya, Irak, Fransa, Romanya, ABD, İngiltere, İsrail, Hollanda, İtalya ve Mısır yer alıyor. Önümüzde gidecek çok yolumuz var. Türk hırdavat sektörü dünya pazarında 23. sırada bulunuyor. Hedefimiz, kısa süre içerisinde ilk 10'a girmek."

"MUTLAKA KAYIT DIŞI İTHALATINI SIFIRLAMAK ZORUNDAYIZ"
İTO Başkanı Şekib Avdagiç de derneğin, hırdavat sektörünü çok güçlü bir şemsiye altında topladığını ve bir araya getirdiğini belirterek, İTO olarak sektörlerin bir arada olmasını önemsediklerini söyledi. Hırdavat sektörünün İTO dışında hiçbir odada komitesinin olmadığını aktaran Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası'ndan başlayarak diğer odalarda da hırdavat sektörü komitelerinin kurulması gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, "En fazla kayıt dışı, kalitesiz, el altından ürünlerin geldiği sektörlerin başında hırdavat sektörü bulunuyor. Mutlaka kayıt dışı ithalatını sıfırlamak zorundayız. Bu derneğin en önemli misyonu kayıt dışını önlemek olmalı." dedi. 

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