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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.08.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Hindistan'da 1,8 trilyon rupilik ihtiyat akçesi kamuya aktarıldı

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Hindistan'da 1,8 trilyon rupilik ihtiyat akçesi kamuya aktarıldı

Hindistan Merkez Bankası, 1 trilyon 760,5 milyar rupilik (yaklaşık 24,5 milyar dolar) ihtiyat akçesinin kamu bütçesine aktarılmasına ilişkin öneriyi kabul etti.

RBI'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bankanın 1 trilyon 760,5 milyar rupilik ihtiyat akçesinin kamu bütçesine aktarılmasını ilişkin öneriyi kabul ettiği bildirildi. 

Hindistan hükümeti ile istişare içerisinde olan RBI'nın, mevcut Ekonomik Sermaye Çerçevesini inceleyebilmek için Bimal Jalan Komitesi'ni oluşturduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Komitenin önerileri, merkez bankalarının finansal esneklik konusundaki rolünün önemi, ülkeler arası uygulamalar, yasal karşılıklara ve RBI'nın kamu politikası yetkisinin ve operasyonel çerçevesinin bilanço ve riskler üzerindeki etkisine yönelikti. Komite önerilerini, RBI'nın parasal, finansal ve dış istikrar için ana dayanak noktası oluşturması hedefiyle yönlendirdi. Bu nedenle, RBI'nın direncinin kamu politikası hedefleriyle orantılı olması ve dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden birinin merkez bankasından bekleneceği gibi, emsal merkez bankalarının seviyesinin üstünde tutulması gerekmektedir." 

Açıklamada, komitenin RBI tarafından gerçek öz sermaye seviyesini hedefleyen bir ihtiyat akçesi dağıtım politikası önerdiği vurgulanarak, "Eğer öz sermaye ihtiyacın üzerindeyse, tüm net gelir hükümete aktarılabilir. Bununla birlikte öz sermaye alt gereksinim sınırının altında ise risk karşılığı ayrılarak yalnızca kalan net gelir kamu bütçesine aktarılabilir." denildi. 

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