Herkese eşit ‘Acil Çağrı’
SAĞLIK, Polis, Jandarma, AFAD, İtfaiye, Sahil Güvenlik, Orman Teşkilatı gibi acil durum aramaları için 44 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri’ne yeni eklenecek 25 ilin teknolojik altyapısını Turkcell sağlayacak.
İçişleri Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yerli yazılım ile 44 ilde hizmet veren 112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezleri İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olmak üzere dört yabancı dilde de hizmet veriyor. Ayrıca ‘Engelsiz 112’ ile işitme kaybı olan vatandaşlar görüntülü görüşme imkanı ile acil çağrı hizmeti alabiliyor. Bununla birlikte otomobillere entegre çalışan acil çağrı sistemi ‘eCall’ın (acil çağrı) altyapısı ile kaza anında 112’ye doğrudan çağrı iletilebiliyor.
STANDART OLACAK
Bu proje ile Türkiye’nin herhangi bir noktasında yaşayan vatandaşlar için acil çağrı hizmetlerine ulaşım kalitesini standardize edeceklerini ifade eden İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, “Tüm vatandaşların teknolojik imkanlardan eşit derecede faydalanması sağlanmaktadır” dedi.
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ise, “112 Acil Çağrı Merkezleri’nin planlanandan hızlı bir şekilde altyapısı ve donanımları ile kurulumlarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine girmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.
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