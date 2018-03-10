Her zaman bağlı kalın

BİRÇOĞUMUZ için internet, elektrik ve su gibi oldu. Her anımızda internete bağlı kalmak istiyoruz. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler bu bağlantı ihtiyacımızı karşılayan cihazların başında. Özellikle akıllı telefonlardaki mobil internet hayatımızda önemli bir yere sahip olsa da bilgisayarlar, tabletler, akıllı televizyon istasyonları ve daha birçok akıllı ev ürünü için sabit internet şart. Öyle durumlar oluyor ki, sabit internet hattı bulunmuyor veya hızı yetmiyor. İşte bu noktada mobil internetten yardım almak mümkün.

TAŞINABİLİR MODELLER

4.5G teknolojisi sayesinde bir sabit internet kadar hızlara ulaşabilen mobil hatlar, geliştirilen taşınabilir modemlerle ihtiyaç anında kullanıcıların yardımına koşuyor. Tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi SIM kart takılarak kullanılan bu modemleri internete bağlayabilmek için sadece fişe takmak yeterli. Hatta bazı mobil internet modemlerinin için bataryada bulunuyor. Bu sayede yanınızda taşıyarak internete bağlı kalmaya devam edebilirsiniz. Biz de bu hafta mobil internet ile çalışan modemleri bir araya getirdik.

KURUMSAL ALAN İÇİN UYGUN





TP-LINK’in ‘Archer MR200’ modeliyle kurumsal uygulamalarda öne çıkıyor. Örneğin; geniş alana yayılmış ve hem kapalı hem de açık bölümleri olan bir fabrikanın güvenliği için kurulan IP kameraların sürekli internete bağlı olması şart. Ancak kameranın olduğu her noktaya kablo ile internet götürmek mümkün olmayabiliyor ya da çok maliyetli olabiliyor. İçine takılan SIM kart ile hızlı ve güvenli bir kablosuz ağ oluşturulan bu yönlendirici sayesinde IP kameralar sürekli çevrimiçi kalıyor ve görüntüleri istenilen noktaya aktarıyor. Ayrıca Archer MR200, 4.5G bağlantısıyla 150 Mbps’e kadar indirme hızına ulaşabiliyor. 799 TL

EN GELİŞMİŞ TAŞINABİLİR MODEL





Taşınabilir modemler arasında dikkat çeken ürünlerden biri TP-Link’in ‘M7650’ modeli. En gelişmiş mobil bağlantı teknolojilerinden biri olan LTE-Advanced desteğiyle sunulan model, 600 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızına sahip. Aynı anda 32 adet cihaza kadar destek veren model, 2.4 GHz’de 300 Mbps veya 5 GHz’de 867 Mbps olmak üzere seçilebilir çift bant Wi-Fi bağlantısı sunuyor. Modelde, 15 saate kadar çalışma süresi için 3000 mAh batarya olması da öne çıkıyor. 1270 TL

YÜZDE 33 DAHA HIZLI





ASUS’un ‘RT-N18U N600’ modeli, 3G ve 4G destekli modemler arasında dikkat çekiyor. Model, geliştirilen ‘TurboQAM’ teknolojisiyle, 2.4 GHz kablosuz bağlantı hızını hızını 450 Mbps’den 600 Mbps’ye çıkarıyor. Bu da kullanıcıların bağlantı hızını yaklaşık yüzde 33 arttırıyor. Buna ek olarak USB 3.0 girişi, 4 ethernet çıkışı ve dosya paylaşımı gibi özelliklerde modelde yer alıyor. 710 TL

32 KULLANICIYA KADAR BAĞLANTI





ZYXEL ‘WAH7706’ ile mobil internet bağlantısı üzerinden Wi-Fi alanı yaratan modemler arasında yer alıyor. Taşınabilir bir modem seçeneği olan model,

32 kullanıcıya kadar kullanıcıya bağlantı sağlayabiliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çiftbant üzerinden bağlantı modelin dikkat çeken özelliklerinden.

Ayrıca SD kart desteği, 2800 mAh dahili batarya Zyxel’de yer alan özellikler arasında. 799 TL

300 MBPS’YE KADAR HIZ





D-Link, mobil internet üzerinden Wi-Fi bağlantı sağlayan modemler arasında ‘DWR-921’ modeliyle yer alıyor. Hem kablolu hem de mobil internet üzerinden bağlantı sağlayan modelin hızı 300 mbps’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca modelde yer alan 4 ethernet çıkışı da kullanıcıların yüksek hız aradıkları cihazları rahatlıkla kullanabilmesini sağlıyor. 560 TL

9 SAATTE KADAR ŞARJ ÖMRÜ





TENDA, ‘4G300’ modeliyle cebe sığabilecek boyutlarda bir mobil modem sunuyor.

Dahili 2600 mAh batarya ile 9 saate kadar kullanım süresiyle dikkat çeken model, aynı zamanda taşınabilir batarya olarak da kullanılabiliyor. Buna ek olarak, 4G300’e bir ethernet kablosu takılarak, kablolu bağlantıyı kablosuza çeviren bir erişim noktasına özelliğini de sunuyor. Modelim ekonomik fiyatı da dikkat çekici. 100 TL