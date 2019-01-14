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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Özgür ALTUNCU
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Hepsine inat yatırımlar sürüyor’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘Hepsine inat yatırımlar sürüyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC’nin 500 milyon dolar yatırımla inşa edeceği Karasu fabrikasında yaptığı konuşmada, “Tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak. Ne dediler? ‘Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu.’ Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen “BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması” kapsamında Karasu Fabrikası’nın (BMC Üretim ve Teknoloji Üssü) temel atma töreni gerçekleşirken eş zamanlı olarak canlı bağlantı ile BMC İzmir Pınarbaşı Fabrikası’nın açılışı ve BMC Power isimli milli motorun çalıştırma törenleri gerçekleşti. Erdoğan, ortak düzenlenen törende yaptığı konuşmada Karasu’da 222 hektar alan üzerine kurulan tesiste tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC Üretim ve Teknoloji Üssü tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tesisin tüm üniteleriyle hizmete girdiğinde ülkemiz ekonomisine senelik 5 milyar dolarlık katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız haricinde Katar başta olmaz üzere dünyanın pek çok farklı ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugün, bölümler halinde inşa edilecek ve tamamı 2023'te hizmete girecek devasa üretim üssünün 100 bin metrekarelik ilk fazının temelini atıyoruz. Bu ilk bölümün 2019'un sonuna kadar tamamlanmasını ve 2020 başında devreye girmesini bekliyoruz. Ne dediler? 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu.' Hepsine inat, yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar, isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir.”

‘Hepsine inat yatırımlar sürüyor’

İLK YERLİ VE MİLLİ MOTOR HAZIR!

TÜRKİYE’nin ilk yerli ve milli motorunun çalışmaya hazır olduğunu da belirten Öztürk, “Bugün BMC’nin yeni kamyon ve çekici efsanesi TUĞRA, Türkiye’nin yükünü taşımak için yollara çıkıyor. Türkiye’nin ilk yerli otomobil projesi gibi çok özel bir gelişmeyle milletimizin huzurundayız. Raylı sistemler, milli ve yerli yüksek hızlı tren ve metro projelerinin planlanmasında hızla ilerliyoruz. Türkiye’nin özgün tasarım ürünü üçüncü nesil ana muharebe tankı Altay Seri Üretim Projesi hayata geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız siz geçen yıl insansız tankın gerekliliğinden söz etmiştiniz. O konuşmanızdan sonra insansız tank da bizim hedeflerimiz arasına girdi.” 

‘Hepsine inat yatırımlar sürüyor’

10 YILDA 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, 2014 yılından bu yana Katarlı ortaklarla büyüyerek yollarına devam ettiklerini belirterek, “2014 yılı başında yapılan ihalede, yaklaşık 360 milyon dolar tutarında bir değerle Türk ve Katarlı ortaklar tarafından satın alınan BMC, o günde de çok değerli bir markaydı” şeklinde konuştu. Öztürk, şöyle devam etti: “O gün çıktığımız yolculukta yürekten inanarak, çok çalışarak ve toplamda 1 milyar dolar civarında bir yatırım ve işletme sermayesini, 10 yıllık çok detaylı bir iş planı doğrultusunda kullanarak, bugün gururla size faaliyetlerimizi anlatabileceğimiz bir noktaya ulaştık. Bugün 3 bin çalışanımız, askeri zırhlı araç, askeri taktik ve lojistik araç; tank, otobüs, ticari araç, raylı sistem ürünleri, kara motorları ve şanzıman alanlarında onlarca farklı üründen oluşan ürün gamı ile ülkemize ve dünya ülkelerine hizmet veriyoruz. Tesisimizin bugün temelini atacağımız birinci fazı, yaklaşık 100 bin metrekarelik bölümünü kapsamaktadır ve çok yoğun bir çalışma ile 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında faaliyete geçecektir.”

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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