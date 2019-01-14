‘Hepsine inat yatırımlar sürüyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen “BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması” kapsamında Karasu Fabrikası’nın (BMC Üretim ve Teknoloji Üssü) temel atma töreni gerçekleşirken eş zamanlı olarak canlı bağlantı ile BMC İzmir Pınarbaşı Fabrikası’nın açılışı ve BMC Power isimli milli motorun çalıştırma törenleri gerçekleşti. Erdoğan, ortak düzenlenen törende yaptığı konuşmada Karasu’da 222 hektar alan üzerine kurulan tesiste tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC Üretim ve Teknoloji Üssü tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tesisin tüm üniteleriyle hizmete girdiğinde ülkemiz ekonomisine senelik 5 milyar dolarlık katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız haricinde Katar başta olmaz üzere dünyanın pek çok farklı ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugün, bölümler halinde inşa edilecek ve tamamı 2023'te hizmete girecek devasa üretim üssünün 100 bin metrekarelik ilk fazının temelini atıyoruz. Bu ilk bölümün 2019'un sonuna kadar tamamlanmasını ve 2020 başında devreye girmesini bekliyoruz. Ne dediler? 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu.' Hepsine inat, yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar, isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir.”

İLK YERLİ VE MİLLİ MOTOR HAZIR!



TÜRKİYE’nin ilk yerli ve milli motorunun çalışmaya hazır olduğunu da belirten Öztürk, “Bugün BMC’nin yeni kamyon ve çekici efsanesi TUĞRA, Türkiye’nin yükünü taşımak için yollara çıkıyor. Türkiye’nin ilk yerli otomobil projesi gibi çok özel bir gelişmeyle milletimizin huzurundayız. Raylı sistemler, milli ve yerli yüksek hızlı tren ve metro projelerinin planlanmasında hızla ilerliyoruz. Türkiye’nin özgün tasarım ürünü üçüncü nesil ana muharebe tankı Altay Seri Üretim Projesi hayata geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız siz geçen yıl insansız tankın gerekliliğinden söz etmiştiniz. O konuşmanızdan sonra insansız tank da bizim hedeflerimiz arasına girdi.”

10 YILDA 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM



BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, 2014 yılından bu yana Katarlı ortaklarla büyüyerek yollarına devam ettiklerini belirterek, “2014 yılı başında yapılan ihalede, yaklaşık 360 milyon dolar tutarında bir değerle Türk ve Katarlı ortaklar tarafından satın alınan BMC, o günde de çok değerli bir markaydı” şeklinde konuştu. Öztürk, şöyle devam etti: “O gün çıktığımız yolculukta yürekten inanarak, çok çalışarak ve toplamda 1 milyar dolar civarında bir yatırım ve işletme sermayesini, 10 yıllık çok detaylı bir iş planı doğrultusunda kullanarak, bugün gururla size faaliyetlerimizi anlatabileceğimiz bir noktaya ulaştık. Bugün 3 bin çalışanımız, askeri zırhlı araç, askeri taktik ve lojistik araç; tank, otobüs, ticari araç, raylı sistem ürünleri, kara motorları ve şanzıman alanlarında onlarca farklı üründen oluşan ürün gamı ile ülkemize ve dünya ülkelerine hizmet veriyoruz. Tesisimizin bugün temelini atacağımız birinci fazı, yaklaşık 100 bin metrekarelik bölümünü kapsamaktadır ve çok yoğun bir çalışma ile 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında faaliyete geçecektir.”