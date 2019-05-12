Hem aydınlatıyor hem izletiyor

TEKNOLOJİYLE birlikte hayatımızda güvenlik önlemleri almak oldukça kolaylaştı. Akıllı kilitlerden akıllı alarm sistemlerine kadar pek çok çözüm sunuluyor. Buna yeni bir çözüm daha eklendi. Hem aydınlatma yapan hem de güvenlik kamerası olarak işleyen yeni nesil cihazlardan bahsediyoruz. İkisi bir arada olarak ifade edilen bu yeni akıllı güvenlik kameralarını uygulaması da oldukça kolay. Tıpkı geleneksel bir ampulü takar gibi duya yerleştiriyorsunuz. Sonra Wi-Fi modeme akıllı telefon uygulaması üzerinden bağlıyorsunuz. İşte bu kadar basit. Artık Wi-Fi’ya bağlanan ampul sayesinde dünyanın diğer ucundan bile evinizi ofisinizi kontrol edebilirsiniz. Bu kameraların en büyük özelliği ise balık gözü olarak ifade edilen geniş açılı lenslere sahip olması. 360 dereceye kadar geniş açı sağlayan bu modeller, cihazın bulunduğu ortamın her köşesini gözetlemenizi sağlıyor. Akıllı yazılımları sayesinde ise olağanüstü hareket durumlarında bildirim göndermesi akıllı güvenlik ampullerinin başında geliyor. Biz de bu hafta yeni nesil olarak ifade edebileceğimiz bu cihazları bir araya getirdik.

GECE GÖRÜŞ MODU VAR

Paletech’in geliştirdiği ‘KL-B13’ adındaki model, 360 derece balık gözü lense sahip. Bu sayede hiçbir kör açı kalmadan tüm alanların görüntülenmesini sağlayan model, 3D görünüm ve VR modu desteği de sunuyor. Gece modu özelliğinin de yer aldığı cihazın, iki yönlü ses kaydını destekliyor. Ayrıca model, akıllı alarm ve hareket algılama sensörüne sahip. Wi-Fi üzerinden internete bağlanıyor ve kullanıcıların dışarıdan ortamlarını izleyebilmesini sağlıyor. Yaşlı ve bebek bakıcılarının takibi de bu model üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 179 TL

ALARM ÖZELLİĞİ İLE BİLDİRİM



Akıllı güvenlik ampulleri arasında dikkat çeken modellerin başında ‘Blueway’ geliyor. Modelin öne çıkan özelliği ise hareket sensörüne sahip olması. Yani bir bakıma alarm olarak kullanabiliyor. Bulunduğu ortamda bir harekete algılandığında, model Wi-Fi üzerinden akıllı telefonunuza bir bildirim gönderiyor ve aynı anda ortamın fotoğrafını çekiyor. 360 derece balık gözü kamerası olan model ile kör nokta olmadan mekan güvenlik altına alınabiliyor. Buna ek olarak iki yönlü sesli iletişim yapabilen model sayesinde kullanıcılar mekana müdahale edebiliyor. 187.50 TL

SESİNİZİ AMPULDEN DUYURUN



Taipen, ‘AS-3608’ modeliyle akıllı güvenlik ampulleri alanında yer alıyor. 360 derece panoramik kamera açısına sahip olan modelin üzerinde dahili mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Bu sayede hem ortamdaki sesleri duyabiliyorsunuz hem de bir sorun olduğunda üzerindeki hoparlörle müdahale edebiliyorsunuz. Modelin kamerası 960p çözünürlüğünde video kaydı alabiliyor. Wi-Fi üzerinden internete bağlanan modelin kayıtlarını ister ampul üzerindeki SD kart girişinde isterse akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulama üzerinden alabiliyorsunuz. 197.50 TL

TELEFONA KAYIT



Öne çıkan modellerden bir diğeri de Twinix. Diğer modellere göre kalite özellik bakımından öne çıkan cihaz, özellikle akıllı telefon uygulaması üzerinden kayıt alma seçeneğiyle öne çıkıyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarına indirdikleri uygulamayla anlık olarak görüntülerin kaydını galerilerine kaydedebiliyor. Bu arada modelin 360 derece panoramik bir açıya sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca micro SD kart girişi sayesinde akıllı telefonlardan bağımsız olarak görüntü kaydı alabilmek de mümkün. Modelin kablosuz bağlantısı ise Wi-Fi modem üzerinden gerçekleştiriliyor. 429.90 TL

GÜVENLİĞE DİKKAT



Kamera, aydınlatma ve diğer cihazların internete bağlanmasıyla kullanıcılar güvenlikten endişe duymaya başladı. Akıllı güvelik kameraları da siber tehdit altındaki kritik cihazların başında geliyor. Teknoloji devlerini bile hacklemeyi başaran siber korsanlar için bu tip kameraları hacklemesi çok zor değil. Bu yüzden siber güvenlik önlemleri almak çok önemli. Wi-Fi modemlerin ve kameraların şifrelerini güçlendirmek ilk önlemlerin başında geliyor. Buna ek olarak Wi-Fi modeller için siber güvenlik önlemi alan yazılımlar da başarılı olabilecek çözümlerin başında.