Helal akreditasyon için 11 milyon TL harcandı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bakan Pekcan’ın yanıtlaması üzere HAK ile ilgili Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Pekcan, önergeyi HAK’dan aldığı yazı ile şöyle yanıtladı: “Kurumumuz personeli 7 ay süren yoğun bir eğitim programından geçirilmiş, toplam 15 adet kurs tertip edilmiş, personelimiz gerekli sertifikalarını alarak yetkin olduklarını ispatlamışlardır. Mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. HAK

Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlikçe hazırlanan 40’ın üzerinde mevzuat belgesini görüşüp karara bağlamıştır. Bu mevzuat arasında Resmi Gazete’de de yayımlanan 3 adet yönetmelik ile kalite el kitabı, rehberler ve kılavuzlar yer almaktadır.”



20 KİŞİLİK DENETÇİ HAVUZU



Denetçi havuzu oluşturulduğunu belirten Pekcan, “ HAK saha denetimini gerçekleştirebilmek için gıda mühendisi, kimya mühendisi, veteriner ve İslami işler uzmanları ağırlıklı olarak 20 kişilik kendi alanlarında uzman denetçi havuzu oluşturmuştur. Bilişim altyapısı kurulmuştur. İnternetten elektronik olarak başvuru yapılmasına imkân veren elektronik başvuru sistemi oluşturulmuştur” dedi.



Pekcan, şunları söyledi: “ Şu ana kadar Kurumumuza milyarlarca dolarlık ürün ve hizmeti belgelendiren ve binlerce ‘Helal Belgesi’ düzenlemiş olan 7 tanesi yurtdışında (Avusturya, Avustralya, Etiyopya, Sırbistan, Bulgaristan, Tayvan ve İsviçre) ve 8 tanesi de yurtiçinde yerleşik olmak üzere toplam 15 uygunluk değerlendirme kuruluşundan helal akreditasyon başvuru talebi alınmıştır. Bunlar arasından ilk başvuran kuruluş olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Helal Belgelendirme Müdürlüğü ulusal ve uluslararası kurallara harfiyen riayet edilerek, titiz bir inceleme, denetim ve değerlendirme sürecinin sonunda akredite edilmiştir. Bu suretle, milli belgelendirme kuruluşumuz olan TSE kurumumuzca akredite edilen ilk kuruluş olmuştur.”