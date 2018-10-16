Hedonik Konut Fiyat Endeksi aÄŸustosta azaldÄ±

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriHedonik Konut Fiyat Endeksi aÄŸustosta azaldÄ±
GeriEkonomi Hedonik Konut Fiyat Endeksi aÄŸustosta azaldÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
16.10.2018 - 15:53, Son GÃ¼ncelleme:

Hedonik Konut Fiyat Endeksi aÄŸustosta azaldÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Hedonik Konut Fiyat Endeksi aÄŸustosta azaldÄ±

Endeks,aÄŸustosta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,45 azalarak 226,36'ya geriledi.

HEDONÄ°K Konut Fiyat Endeksi (HKFE), aÄŸustosta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,45 azalarak 226,36'ya geriledi.

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) tarafÄ±ndan aÄŸustos dÃ¶nemine iliÅŸkin konut fiyat endeksi verileri aÃ§Ä±klandÄ±.Â Â Â Â Â 

TÃ¼rkiye'deki konutlarÄ±n gÃ¶zlemlenebilen Ã¶zelliklerinin zaman iÃ§inde kontrol edilerek, kalite etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ fiyat deÄŸiÅŸimlerini izlemek amacÄ±yla hesaplanan HKFE (2010=100), aÄŸustosta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,45 azalarak 226,36 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.Â Â Â Â Â 

GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,32 artan HKFE, aynÄ± dÃ¶nemde reel olarak yÃ¼zde 8,13 azalÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.Â Â Â Â Â 

ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki geliÅŸmeler deÄŸerlendirildiÄŸinde, aÄŸustosta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 0,46, 1,28 ve 0,57 azalÄ±ÅŸ gÃ¶zlendi. Endeks deÄŸerleri bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ise, Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmirâ€™de sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 3,68,5,91 ve 13,30Â  arttÄ±.Â Â Â Â Â 

Konut Fiyat Endeksi (KFE), aÄŸustostaÂ  yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 9,86 artarak 268,63'e ulaÅŸtÄ±. Metrekare baÅŸÄ±na konut deÄŸeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, aÄŸustosta 2 bin 257,44 liraya yÃ¼kseldi.Â Â Â Â Â 

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) aÄŸustosta 2017'nin aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10,02 artarak 254,80 oldu. AynÄ± dÃ¶nemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yÃ¼zde 10,86 artÄ±ÅŸla 266,83'e yÃ¼kseldi.Â Â Â Â Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

DÃ¼nya devleri birer birer Ã§ekiliyor

Alman devine Ã§ok aÄŸÄ±r para cezasÄ±

Ä°stanbul Valisi'nden son dakika â€˜stokÃ§ulukâ€™ uyarÄ±sÄ±Â

"Acilen 20 bin elemana ihtiyacÄ±mÄ±z var"