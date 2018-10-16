Hedonik Konut Fiyat Endeksi aÄŸustosta azaldÄ±
Endeks,aÄŸustosta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,45 azalarak 226,36'ya geriledi.
HEDONÄ°K Konut Fiyat Endeksi (HKFE), aÄŸustosta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,45 azalarak 226,36'ya geriledi.
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) tarafÄ±ndan aÄŸustos dÃ¶nemine iliÅŸkin konut fiyat endeksi verileri aÃ§Ä±klandÄ±.Â Â Â Â Â
TÃ¼rkiye'deki konutlarÄ±n gÃ¶zlemlenebilen Ã¶zelliklerinin zaman iÃ§inde kontrol edilerek, kalite etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ fiyat deÄŸiÅŸimlerini izlemek amacÄ±yla hesaplanan HKFE (2010=100), aÄŸustosta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,45 azalarak 226,36 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.Â Â Â Â Â
GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,32 artan HKFE, aynÄ± dÃ¶nemde reel olarak yÃ¼zde 8,13 azalÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.Â Â Â Â Â
ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki geliÅŸmeler deÄŸerlendirildiÄŸinde, aÄŸustosta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 0,46, 1,28 ve 0,57 azalÄ±ÅŸ gÃ¶zlendi. Endeks deÄŸerleri bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ise, Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmirâ€™de sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 3,68,5,91 ve 13,30Â arttÄ±.Â Â Â Â Â
Konut Fiyat Endeksi (KFE), aÄŸustostaÂ yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 9,86 artarak 268,63'e ulaÅŸtÄ±. Metrekare baÅŸÄ±na konut deÄŸeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, aÄŸustosta 2 bin 257,44 liraya yÃ¼kseldi.Â Â Â Â Â
Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) aÄŸustosta 2017'nin aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10,02 artarak 254,80 oldu. AynÄ± dÃ¶nemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yÃ¼zde 10,86 artÄ±ÅŸla 266,83'e yÃ¼kseldi.Â Â Â Â Â
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