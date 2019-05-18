Hedef 70 milyon turist, 70 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefi planladıklarını belirterek, "Bu gelirlere ve hedeflere ulaşabilmek için de çok kapsamlı çok alanlı çalışmalar yürütüyoruz. Kültürel ve tarihi değerlerimiz, bu hedeflere ulaşmakta önemli bir enstrüman ve araç." dedi.



Alpaslan, restorasyon çalışması yaklaşık iki yıl süren ve ilk etabı hizmete açılan Bodrum Kalesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Müzeler Haftası"nın ilk gününde, anıt eserlerden birisi olan Bodrum Kalesi'nin açılışını yaptıklarını belirten Alpaslan, hem kalenin hem de müzenin, Bodrum'un ve ülkenin önemli eserlerinden biri olduğunu dile getirdi. Bodrum gibi ülkenin en önemli turizm merkezinde yer alan kalenin kapalı olmasının, turizm faaliyetleri açısından ciddi bir eksiklik olduğuna değinen Alpaslan, Bodrum Kalesi'nin 60 yıldır müze fonksiyonu gördüğünü bildirdi.

KALE'NİN TAMAMI GELECEK YIL AÇILACAK

Kalede bir restorasyon mecburiyeti olduğunu, bu nedenle çalışma yapıldığını anlatan Alpaslan, "Bu restorasyonun çok hızlı ve sağlıklı bir

şekilde, zamanla yarışarak doğru bir zaman içerisinde bitirilmesi gerekiyordu. Bütün bu düşüncelerle, bu anlayışla kalemizin birinci etabını bugün itibarıyla açıyoruz. Artık gerek halkımızın, gerek yabancı ziyaretçilerimizin ziyaretine açık hale getirilmiş oluyor. Kale çok kompleks bir yapı olduğu için, çalışmalarımız devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl 'Müzeler Haftası'nda ikinci etabını da bitirmiş olarak kalenin tamamını açmış olacağız." diye konuştu. Türkiye'nin dünyanın en büyük tarihi ve kültürel varlıklarına sahip ülkelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Alpaslan, bunun büyük bir zenginlik olduğunu söyledi. Bu durumun maddi ve manevi anlamda çok büyük hazine olduğunu, bunun farkında olduklarını dile getiren Alpaslan, "Bu hazinemizi hem kullanarak hem de koruyarak gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuz, görevimiz. Bu varlıklarımızı gözümüz gibi koruyarak kollayarak, gelecek nesillere ve ziyaretçilerimizin ilgisine açık tutacağız." dedi.

"YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ"

Turizm sezonunun hızlı başladığına işaret eden Alpaslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra turizmi, Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir sektör ilan ettiklerini bildirdi. Alpaslan, 2023 hedeflerini yenilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefi planlamaktayız. Bu gelirlere ve hedeflere ulaşabilmek için de çok kapsamlı çok alanlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kültürel ve tarihi değerlerimiz, bu hedeflere ulaşmakta önemli bir enstrüman ve araç. Çok zengin bir gastronomi ve doğamız var. Turizmimizde çok hızlı bir ivme ve deniz turizminde çok büyük birikimimiz var. Bütün bunları kullanarak, 70 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Mecliste kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Turizm geliştirme fonunu kurmak üzereyiz. Bu fonu da devreye aldıktan sonra bu hedeflere ulaşmamız daha gerçekçi ve hızlandırıcı bir rol üstlenecek. Bu sezondan çok büyük beklentilerimiz var. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl yeni rekorlara inşallah imza atacağız. Bakanımız kaleyi gezmişti ve Müzeler Haftası'nda Bodrum Kalesi'nin açılacağını ifade etmişti. Biz de bugün kaleyi açma mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanımızın vermiş olduğu söz de yerine getirilmiş oldu."

Nadir Alpaslan daha sonra beraberindekilerle, Bodrum'un İçmeler mevkisinde yapımı devam eden "Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum Halk Plajı Projesi"nde incelemelerde bulundu. Açılışa Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.