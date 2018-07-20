Haziran ayında kurulan şirket sayısı yüzde 32,67 azaldı 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHaziran ayında kurulan şirket sayısı yüzde 32,67 azaldı
GeriEkonomi Haziran ayında kurulan şirket sayısı yüzde 32,67 azaldı 
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
İHA
20.07.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Haziran ayında kurulan şirket sayısı yüzde 32,67 azaldı 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haziran ayında kurulan şirket sayısı yüzde 32,67 azaldı 

2018 yılı Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 32,67 azalış oldu. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 yılı Haziran ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. Buna göre, 2018 yılı Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 32,67 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 32,67 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 40,60 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,56 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 16,47 kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,76 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,06 oranında artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 7,36 AZALIŞ OLDU

2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 7,36 kurulan kooperatif sayısında yüzde 2,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,26 oranında azalış oldu. 2018 yılı Haziran ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 32,48 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,14 kapanan kooperatif sayısında yüzde 31,25 oranında azalış oldu.

2018 YILI İLK ALTI AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 27,44 ORANINDA ARTTI

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,44 kurulan kooperatif sayısında yüzde 21,89 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,53 oranında azalış oldu. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,16 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,12 kapanan kooperatif sayısında yüzde 12,99 oranında azalış gözlendi. Haziran ayında kurulan toplam 5 bin 599 şirket ve kooperatifin yüzde 83,64’ü limited şirket, yüzde 14,84’ü anonim şirket, yüzde 1,52’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,35’i İstanbul, yüzde 9,86’sı Ankara, yüzde 6,30’u İzmir’de kuruldu. Bu ay Gümüşhane’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2018 yılı ilk altı ayında toplam 46 bin 837 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 39 bin 285 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 63,60’ını, 6 bin 966 anonim şirket ise yüzde 34,61’ini oluşturdu. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre yüzde 28,27 oranında azaldı. Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin bin 890’ı ticaret,  721’i imalat ve 692’si inşaat sektöründe kuruldu. Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 715’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 465’i inşaat,  233’ü imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 256’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124’ü inşaat, 76’sı imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 532’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 184’ü inşaat, 107’si imalat sektöründe oldu.

HAZİRAN AYINDA KURULAN 85 KOOPERATİFİN 38’İ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2018 Haziran ayında kurulan 85 kooperatifin 38’i konut yapı kooperatifi, 11’er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 8’i İşletme Kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan 579 kooperatifin 240’ı Konut Yapı Kooperatifi, 83’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 62’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu.

HAZİRAN AYINDA 888 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

2018 yılı Haziran ayında kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 437’si Türkiye, 105’i İran, 104’ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.

KURULAN 888 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETİN 88’İ ANONİM, 800’Ü LİMİTED ŞİRKET OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2018 yılında kurulan şirketlerin 806’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 424’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 377’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde  78,99’unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.07.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya

ATO’dan e-ticaret atağı

TESK'ten "sahte altın" uyarısı

Otomobil devinden kritik karar! Vergiye karşı bakın ne yaptı