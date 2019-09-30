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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Hazine borçlanma stratejisini açıkladı

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Hazine borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 40,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 40,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Ekimde 7,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 7,3 milyar liralık, kasımda 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,4 milyar liralık, aralıkta da 11,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Ekimdeki iç borçlanmanın 5,8 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 15,4 milyar lirasının piyasadan, 4,4'ü milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın ise 9,2 milyarının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, bir kira sertifikası, 3 Hazine bonosu ve 9 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Ekimde 11 milyar lira, kasımda 32,8 milyar lira, aralıkta ise 14 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 17 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ekimde 3,7 milyar lira, kasımda 12,4 milyar lira, aralıkta da 2,8 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

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