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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
19.12.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

"Hayvan yemi üretim ve satışında 1 milyon tonu aştık"

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"Hayvan yemi üretim ve satışında 1 milyon tonu aştık"

Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay: "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Yem, bünyesindeki 10 fabrikası ile 2018 yılında karma hayvan yemi üretim ve satışını 1 milyon tonun üzerine çıkarmıştır. Bu rakam şirketimiz tarihinde ulaştığımız en yüksek rekor denilebilecek seviyedir." açıklamalarında bulundu.

TARIM Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, 2018 yılında karma hayvan yemi üretimi ve satışında 1 milyon ton sınırını aştıklarını, bu rakamın şirket tarihinde bir rekor olduğunu bildirdi.

Kinay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk 153 sanayi kuruluşundan biri olan Tarım Kredi Yem AŞ'nin yaklaşık 40 yıllık bir deneyime sahip olduğunu söyledi.     

Kurum olarak 2018'de tarihi bir rekoru gerçekleştirdiklerini ifade eden Kinay, şöyle konuştu:     

"Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Yem, bünyesindeki 10 fabrikası ile 2018 yılında karma hayvan yemi üretim ve satışını  1 milyon tonun üzerine çıkarmıştır. Bu rakam şirketimiz tarihinde ulaştığımız en yüksek rekor denilebilecek seviyedir. Şirket olarak bu yılı gerek fabrikalarımızda yaptığımız revizyonlar gerekse yeni fabrikalar için yaptığımız yatırımlar açısından verimli geçirdiğimiz kanaatindeyim. Zira   şubelerimizin kapasite artışı için gerçekleştirdiğimiz revizyon çalışmaları ile yem üretimimizi toplamda  1 milyon ton rakamının üzerine çıkarmış bulunmaktayız. "     

Kinay, üretimde elde edilen başarıda şirkette çalışan tüm personelin katkısının büyük olduğunu vurguladı.     

"YENİ YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR"

Şirket olarak Türkiye'nin birçok yerinde yatırımlara devam ettiklerini aktaran Kinay, şöyle devam etti:     

"Tarım Kredi Yem AŞ bünyesinde 2018 yılında yatırım planlamalarımız arasında yer alan  Şanlıurfa'da yeni bir fabrikanın temeli atılmış ve makine alım sürecine başlanmıştır ve yine  Erzurum,  Tire ve Ödemiş'te yapacağımız fabrikalar için arsa alımları tamamlandı. Aksaray ve Kırklareli'nde arsa alım işlemlerine devam edilmektedir. KKTC çiftçisinin ucuz ve kaliteli yem ile yem ham maddeleri ihtiyacının karşılanması amacıyla KKTC Toprak Ürünleri Kurumu ile yem satış sözleşmesini geçtiğimiz günlerde  imzalayarak bir başka ilki de gerçekleştirmiş bulunuyoruz."     

Kinay, şirket bünyesinde Eskişehir Beylikova'da  40 bin metrekarelik alanda kurulu  Eskişehir Süt Fabrikası'nda üretim kapasitesi ve toplam kalite artışı amacıyla 4 milyon lira tutarında tevsi yatırımı  gerçekleştirdiklerini, ihalesi tamamlanan yatırım neticesinde  var olan 130 ton günlük süt işleme kapasitesini 180 tona çıkararak bölgedeki hayvancılık yapan çiftçilerin ürünlerini daha fazla değerlendirme imkanı bulacaklarını dile getirdi.     

Gelecek yıl üretimin daha da artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Kinay, "Üretimi çeşitlendirmek için Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Devam eden yatırımların  önümüzdeki süreçte tamamlanmasıyla birlikte  hem kapasite hem de kalite anlamında  daha güçlü bir şirket olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.     

 

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