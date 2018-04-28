Hesap skandalıyla gündeme gelmişlerdi! O turistler ortaya çıktı
Türkiye’ye geldikler ilk gün büyük bir şok yaşayan iki Japon turiste ulaşıldı. Atatürk Havalimanı’ndan Sultanahmet’e gitmek için 1550 TL’lik transfer ücreti ödeyen iki Japon turistin Türkiye’deki tüm masraflarının da TÜRSAB tarafından karşılanacağı öğrenildi. Öte yandan transfer şirketi turistlerin parasını özür dileyerek iade etti.
ATATÜRK Havalimanı’ndan Sultanahmet’e bir havalimanında faaliyet gösteren bir acente tarafından 1550 TL’ye götürülen iki Japon turiste TÜRSAB ulaştı. Daha önce Japon turistlerin Türkiye’deki masraflarının TÜRSAB tarafından karşılanacağı açıklanırken, havalimanından Sultanhamet’e transferi sağlayan firma hakkında yürütülen soruşturma da devam ediyor.
TÜRSAB yetkilileri Japon turistleri kaldıkları otelde ziyaret ederken, yaşanan tatsız olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, iki Japon turist Reiko Eguchi ve Michiko Fukuzumi’ye bir mektup yazdı. Mektupta yaşanan olaydan duyulan üzüntü dile getirildi. TÜRSAB yetkilileri, “Bu tip olayların yaşanmaması adına denetimleri sıklaştırdık. Turistleri mağdur eden ve ülke imajımızı zedeleyen acenteleri disiplin kuruluna sevk edeceğiz” dedi.
TURİSTLER SAHİPSİZ DEĞİL
Japonya’dan 21 Nisan’da sabaha karşı 03.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen iki Japon turist, Sultanahmet’e gitmek için havalimanında transfer hizmeti veren bir acenteyle anlaşmış, iddiaya göre iki Japon turist Atatürk Havalimanı’ndan Sultanahmet’e 20 dakika süren yolculuk sonunda 1550 TL’lik ödeme yapmıştı. Transferi yapan şirket turistleri dolandırmadıklarını, fiyat listelerinde fiyata göre hareket ettiklerini söylemişti. Hürriyet’in gündeme getirdiği haber sonrasında açıklama yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Fiyat yazdım demekle o iş olmuyor. Makul, mantıklı ücreti olmalı işin. VIP transferi olduğu için normal fiyatın yüzde 25-30 üzerinde olabilir ama yüzde 300 olmaz. Piyasa serbest olabilir ama turistler de sahipsiz değil. Bizim için önemli olan turistin mutluluğu. Bu sayede işini doğru yapan acentelerimizi de korumuş oluyoruz. Haksız rekabetin önüne geçiyoruz. Ülkemize turist gelmediği zaman nasıl bir ekonomik sıkıntı yaşandığına geçtiğimiz yıllarda şahit olduk. 2017 toparlanma yılı oldu. 2018’de ise turist sayılarında rekorlar kırılması bekleniyor. Daha sezon başında böyle bir olay yaşanması hiç doğru değil. Bunları engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.
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