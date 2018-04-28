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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
28.04.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Hesap skandalıyla gündeme gelmişlerdi! O turistler ortaya çıktı

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Hesap skandalıyla gündeme gelmişlerdi! O turistler ortaya çıktı

Türkiye’ye geldikler ilk gün büyük bir şok yaşayan iki Japon turiste ulaşıldı. Atatürk Havalimanı’ndan Sultanahmet’e gitmek için 1550 TL’lik transfer ücreti ödeyen iki Japon turistin Türkiye’deki tüm masraflarının da TÜRSAB tarafından karşılanacağı öğrenildi. Öte yandan transfer şirketi turistlerin parasını özür dileyerek iade etti.

ATATÜRK Havalimanı’ndan Sultanahmet’e bir havalimanında faaliyet gösteren bir acente tarafından 1550 TL’ye götürülen iki Japon turiste TÜRSAB ulaştı. Daha önce Japon turistlerin Türkiye’deki masraflarının TÜRSAB tarafından karşılanacağı açıklanırken, havalimanından Sultanhamet’e transferi sağlayan firma hakkında yürütülen soruşturma da devam ediyor.

İki Japon turiste transfer faturası: Yeşilköy’den Sultanahmet’e 1550 TL
İki Japon turiste transfer faturası: Yeşilköy’den Sultanahmet’e 1550 TL

TÜRSAB yetkilileri Japon turistleri kaldıkları otelde ziyaret ederken, yaşanan tatsız olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, iki Japon turist Reiko Eguchi ve Michiko Fukuzumi’ye bir mektup yazdı. Mektupta yaşanan olaydan duyulan üzüntü dile getirildi. TÜRSAB yetkilileri, “Bu tip olayların yaşanmaması adına denetimleri sıklaştırdık. Turistleri mağdur eden ve ülke imajımızı zedeleyen acenteleri disiplin kuruluna sevk edeceğiz” dedi.

Hesap skandalıyla gündeme gelmişlerdi O turistler ortaya çıktı

TURİSTLER SAHİPSİZ DEĞİL

Japonya’dan 21 Nisan’da sabaha karşı 03.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen iki Japon turist, Sultanahmet’e gitmek için havalimanında transfer hizmeti veren bir acenteyle anlaşmış, iddiaya göre iki Japon turist Atatürk Havalimanı’ndan Sultanahmet’e 20 dakika süren yolculuk sonunda 1550 TL’lik ödeme yapmıştı. Transferi yapan şirket turistleri dolandırmadıklarını, fiyat listelerinde fiyata göre hareket ettiklerini söylemişti. Hürriyet’in gündeme getirdiği haber sonrasında açıklama yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Fiyat yazdım demekle o iş olmuyor. Makul, mantıklı ücreti olmalı işin. VIP transferi olduğu için normal fiyatın yüzde 25-30 üzerinde olabilir ama yüzde 300 olmaz. Piyasa serbest olabilir ama turistler de sahipsiz değil. Bizim için önemli olan turistin mutluluğu. Bu sayede işini doğru yapan acentelerimizi de korumuş oluyoruz. Haksız rekabetin önüne geçiyoruz. Ülkemize turist gelmediği zaman nasıl bir ekonomik sıkıntı yaşandığına geçtiğimiz yıllarda şahit olduk. 2017 toparlanma yılı oldu. 2018’de ise turist sayılarında rekorlar kırılması bekleniyor. Daha sezon başında böyle bir olay yaşanması hiç doğru değil. Bunları engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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