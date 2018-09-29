Hasadı bitmeden yüzde 80'i satıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHasadı bitmeden yüzde 80'i satıldı
GeriEkonomi Hasadı bitmeden yüzde 80'i satıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.09.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Hasadı bitmeden yüzde 80'i satıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hasadı bitmeden yüzde 80'i satıldı

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde hasadına henüz başlanan kestane kabağının yüzde 80'i tarlada toplanmadan satıldı.

Bilecik merkeze bağlı 360 rakımlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir sene olan kestane kabağının tarladan toplanmadan büyük bölümü satıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı projenin bakanlıkça kabul edilmesinin ardından "İyi Tarım Uygulaması"na geçen çiftçiler, hasadına henüz başlanan kestane kabağı için sabah erken saatlerde tarlaya gidiyor.

Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 360 rakımlı köylerinde ürettikleri kabakların bir yıl boyunca bozulmadığını söyledi.

Hasadı bitmeden yüzde 80i satıldı

Bu yıl verim artışı beklediklerini anlatan Gezen, "2005 yılında kurulan barajla bölgeye gelen su sayesinde üretilen kabak miktarı bin tona ulaştı. Biz bu konuda çok iddialıyız, festivallerimizi yapıyoruz. Kabağımızın ne kadar kaliteli, dayanıklı olduğunu gezdiğimiz yerlerde anlatıyoruz." dedi.

Kabakların yeterli olgunluğa ulaştığında kesim işlemine başlandığını vurgulayan Gezen, şöyle devam etti:
"Kabaklar yeterli olgunluğa ulaştılar. 15 günlük güneşleme evresi için kesimine başladık. Geçen yıl bin ton üretim oldu. Bu yıl hedefimiz bin ton kabak üretimi yapmak. Hedefimizi de yakalayacak gibi duruyoruz. Şu anda daha tarlasında 800 ton kabağımız satıldı, kaporaları alındı. Bunun tamamı iç piyasaya İstanbul, Rize, Çorum, Ankara, Bursa gibi vilayetlere verildi. Kabaklarımız ilgi görüyor ki tarlasında hasat edilmeden alıcı buluyor."

Dondurma ve reçellerde bile kabağın kullanıldığını aktaran Gezen, "Özellikle Türkiye'de tatlıda kullanılıyor ama reçelini böreğini yapan işletmeleri de tanıyoruz. Geçen yıl Bilecik'te lokumda kullanıldığını gördük ve çok güzel oldu. Dondurmada da kullananlar var." ifadesini kullandı.

Hasadı bitmeden yüzde 80i satıldı

 

3 BİN DEKARDA ÜRETİM

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kabağın hasadının bir şenlik havasında geçtiğini belirtti.

Yoldaş, il genelinde 3 bin dekar alanda bir üretim söz konusu olduğunu anlatarak, "Bu da yaklaşık olarak 5 bin tona tekabül ediyor. En çok sevindiğimiz konulardan bir tanesi de üretmiş olduğumuz ürünlerin pazar noktasının oluşturulması veya pazara arz ederken istenilen fiyattan sunulmasıdır. Vatandaşlarımız ürettikleri ürünlerin çoğunu satmış durumda. Pazara sunma konusunda bir sıkıntı yaşanmıyor." dedi.

Müdürlük olarak Bilecik'te 25 çiftçiye 650 bin lira destek sağladıklarını kaydeden Yoldaş, özellikle Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kestane kabağının dokusunun ve kabuklarının sert olmasından dolayı çok büyük rağbet gördüğünü sözlerine ekledi.

Hasadı bitmeden yüzde 80i satıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Herkesi ilgilendiriyor! BTK'dan cep telefonu arama ücreti açıklaması

Bakan Kurum'dan konut borçlarıyla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli: Geleceğin en parlak sektörü tarım olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman ekonomisinin önemli isimlerini kabul etti