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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Hamsi iki ayda 1,9 milyon dolar kazandırdı

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Hamsi iki ayda 1,9 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den 1 Eylül-1 Kasım döneminde 13 ülkeye yapılan 390 tonluk hamsi ihracatından 1 milyon 890 bin 825 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 1 Eylül-1 Kasım döneminde 13 ülkeye 1 milyon 890 bin 825 dolarlık hamsi ihraç edildi. AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, av sezonunun iki aylık döneminde 390 ton hamsi ihracatı gerçekleşti.

Karşılığında 1 milyon 890 bin 825 dolar gelir sağlanan ihracatta, geçen yılın aynı döneminde 342 tonluk hamsi ihracatından 1 milyon 693 bin 733 dolar elde edilmişti. Böylece bu dönemde yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14, değerde yüzde 12 arttı. Söz konusu dönemde yapılan hamsi ihracatında 613 bin 702 dolarla Fransa ilk sırayı alırken bu ülkeyi 612 bin 812 dolarla Belçika ve 113 bin 379 dolarla ABD izledi.

"HAMSİ İHRACATI SEZONA İYİ BAŞLADI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi ihracatının sezona iyi başladığını söyledi. Yeni av sezonunun iki aylık döneminde yapılan hamsi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını vurgulayan Kalyoncu, bu artışın ilerleyen günlerde çok daha iyi rakamlara ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

Kalyoncu, hamsinin havaların soğumasıyla daha çok boy göstereceğine dikkati çekerek, "İlerleyen günlerde havaların soğumasıyla hamsi daha fazla avlanacak, bu da doğal olarak ihracatını etkileyecek. O nedenle hamsi ihracatından beklentimiz yüksek." diye konuştu.

"İŞLENMİŞ HAMSİ İHRACATI DA ARTMAYA BAŞLADI"

Hamsinin en fazla Fransa'ya ihraç edildiğini aktaran Kalyoncu, bu dönem geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de hamsi gönderildiğini kaydetti. Kalyoncu, hamsinin daha çok Avrupa ülkelerinde Türk tüketiciler tarafından taze olarak talep edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Ancak son yıllarda diğer ülkeler tarafından işlenmiş, salamura ve konserve halinde hamsinin talep edilmeye başlanması ile işlenmiş hamsi ihracatı da artmaya başladı ve bu şekilde de hamsinin katma değer katılarak ihraç edilmesiyle daha fazla döviz gelirinin elde edilmesi sağlandı. Bu yöndeki yatırımların da artması ve bu faaliyet dalına yatırım yapılması gerekiyor." 

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