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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 11.10.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Halikarnas Diskosu 35 milyon dolara satılıyor

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Halikarnas Diskosu 35 milyon dolara satılıyor

2 yıl önce anlaşmazlık nedeniyle tahliye edilip yıkılan Halikarnas Diskosu'na yeni talipler çıktı.

Eğlence sektörüne 38 yıl hizmet veren, dünyanın birçok ünlü ismini ağırlayan ve önceki yıl yıkılan Halikarnas Disko’nun arazisi satışa çıkarıldı. Fiyatı 35 milyon dolar olarak belirlenen Aktaş ve Gölcüklü ailelerine ait arazi ile Reina’nın sahiplerinin ilgilendiği iddia edildi.

Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre, Bodrum denilince akla ilk gelen eğlence mekanı 5 bin kişi kapasiteli Halikarnas Disko'nun Bodrum Kumbahçe'deki yaklaşık 3 bin metrekarelik arazisine müşteri bekleniyor. Halikarnas, uzun bir dönem Bodrum'un en meşhur gece kulübü ve diskosuydu. Dünya starlarının da uğrak yerlerinden olan, Mick Jagger, Bette Midler, Dustin Hoffman, Prenses Caroline, Prenses Margaret, Lady Sarah Armstrong, Sting, Phil Collins, Michael Caine, Ahmet Ertegün, Blues Brothers, Pamela Anderson ve Kid Rock gibi isimleri ağırlayan Halikarnas, mal sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık sonucu işletmeci Süleyman Demir tarafından 2 yıl önce boşaltılarak yıkılmıştı.

7 HİSSEDARI BULUNUYOR

Aktaş ve Gölcüklü ailelerine mensup 7 hissedarı bulunan denize sıfır arazinin Bodrum'da otel açmaya hazırlanan Tay Grup ile İstanbul'daki kanlı terör saldırısından sonra kapanan Reina'nın işletmecilerinin ilgilendiği öne sürüldü. Aktaş ve Gölcüklü ailelerine yakın emlak danışmanından alınan bilgiye göre ise araziye şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi. Bodrumlu emlakçılar, 2 bin 700 metrekare olan arazinin 150 milyon lira edeceğini, bunun da yaklaşık 25 milyon dolar edebileceğini söyledi.

İÇİNDE TARİHİ KALINTI OLDUĞU İDDİALARI YALAN

Halikarnas Disko'nun yıllarca işletmeciliğini yapan Süleyman Demir, Halikarnas isminin bir marka haline geldiğini ve kendisine ait olduğunu, ancak araziyle artık her hangi bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Ayrıca arazinin içinde tarihi kalıntı bulunduğuna dair iddiaların da asılsız olduğu öğrenildi.

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