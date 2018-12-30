Güvenli şehir için denetim başlıyor
Yılbaşından itibaren yapı denetiminde sistem değişiyor. Müteahhit ile denetçinin parasal ilişkisi kesilecek.
Hangi inşaatı, hangi yapı denetim firmasının denetleyeceğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elektronik sistem üzerinden önce kurayla belirleyecek. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Tekin Saraçoğlu, “Bu afet risklerine karşı daha güvenli şehirler kurulması için yıllardır özlediğimiz bir sistem. Bu sistemden kaçınmak için son aylarda bazı müteahhitler, ruhsat almadıkları, projesi olmayan işler için yapı denetim firmalarıyla göstermelik sözleşmeler yaptılar. 31 Aralık gece yarısına kadar da imzalar atılmaya devam edilecek. Bakanlığa son dönem sözleşmelerinin iptali için başvuracağız” dedi. Yapı Denetimi Kanununda Mayıs ayında yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapı denetim şirketleriyle müteahhitler arasındaki parasal ilişkinin sona erdirilmesi hükmü getirildi. Dün de bu hükmün nasıl uygulanacağına ilişkin uygulama yönetmeliği ve tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
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