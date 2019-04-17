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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Güneşi gören akın etti! Yerli yabancı turist oraya koştu

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Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı plajında yüzmenin keyfini çıkardı

Turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler nisanda denize girmenin keyfini yaşadı.

Güneşi gören akın etti Yerli yabancı turist oraya koştu



Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı plajına ilgi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, nisanda yüzmenin keyfini çıkardı.

Güneşi gören akın etti Yerli yabancı turist oraya koştu

Bazı aileler çocuklarıyla kumsalda oynadı, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Turistlerden bazıları da palmiyeler arasında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Denize girenlerden Nermin Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın nisanda ayrı güzel olduğunu söyledi.

Güneşi gören akın etti Yerli yabancı turist oraya koştu

"Kar manzaralı Konyaaltı plajında yüzmek harika." diyen Saraçoğlu, denizin pırıl pırıl olduğunu ve dibinin görüldüğünü anlattı.  İbrahim Adalı ise denize girme zevkine kışın da hiç ara vermediğini belirterek, "Denizden çıkınca çay keyfi yapıyoruz. Deniz bu mevsimde daha güzel. Dünyada şehir merkezinde olup da bu kadar temiz denizi olan başka ülke yoktur. Konyaaltı'nda deniz cam gibi. Burada yüzmek büyük şans." diye konuştu.

Güneşi gören akın etti Yerli yabancı turist oraya koştu

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