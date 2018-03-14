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Günde 2 bardak süt tüketimi için çağrı

Hürriyet Haber
14.03.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

Türkiye, Avrupa’da süt üretici ülkeler arasında geçen yıl 20 milyon, 700 bin ton süt üretimi ile üçüncü oldu. Ancak süt tüketiminde bu sıralamamanın gerisinde kaldı. Avrupa’da yıllık kişi başı süt tüketimi ortalama 59.4 iken Türkiye ise sadece 34 kg süt tüketimi ile ortalamanın altında kaldı. Ulusal Süt Konseyi, süt tüketimi için çağrı yaptı.

Türkiye, süt üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer alıyor. Süt üretimi son on yılda yüzde 70 artarak 20.7 milyon tona ulaştı. Ancak üretim miktarı arttıkça tüketim azalıyor.

  Türkiye’de sağlıklı süt tüketiminin yıllık kişi başı 34 kg. olduğuna dikkat çeken Ulusal Süt Konseyi, tüketimin azaldığına dikkat çekerek, sağlıklı bir gelecek için her gün 2 bardak süt tüketilmesi çağrısı yaptı.

 Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, ülke olarak süt üretiminde dünyada sekizinci sırada yer almamıza rağmen tüketimde dünya sıralamasında gerilerde olduğumuzu belirtti. Özellikle çocuklara her gün sağlıklı süt verilmesini söyleyen Prof. Dr. Artık,  şöyle dedi: “Türkiye’de süt tüketimi yaklaşık olarak kişi başı yıllık 34 kilogram.

Avrupa’da ise bu ortalama kişi başı 60, Amerika kıtasında 58 kilogram. Ulusal Süt Konseyi olarak bu rakamların artırılmasını hedefliyoruz. Süt üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da ise üçüncüyüz.

Bu geleceğimiz için bir kayıp. Sağlıklı nesiller yetiştirmek milli bir mesele. Bu nedenle çocuklarımıza süt içirmeliyiz. Herkese günde iki bardak sağlıklı süt tüketin diyoruz”.

Etiketler: Avrupa , Türkiye , Amerika
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