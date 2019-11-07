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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Gümüşhane'de yapılıyor! O ülke tadına bayılıyor

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Gümüşhane'de yapılıyor! O ülke tadına bayılıyor

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü olan dut pestili ve kömesi son yıllarda başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. İl genelinde geçen yıl 80 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, bu yılın ocak-eylül döneminde 99 bin dolara yükseldi.

Gümüşhane denilince akla ilk gelen ürünlerden pestil ve köme ihracatından yılın 9 ayında 99 bin dolarlık gelir elde edildi. Gümüşhane'de uzun yıllar evlerde kışlık çerez olarak üretilen dut pestili ve köme, kentteki bir firmanın ticari amaçlı üretime başlamasının ardından iç piyasada alıcı buldu. 2004 yılında coğrafi işaretli ürün tescil belgesi alınan dut pestili ve kömeden, şu anda kentteki 28 işletmede yıllık 5 bin ton üretiliyor.

Kazanlarda kaynatılan dutun belli işlemlerden geçirildikten sonra fındık ya da ceviz ilave edilerek özel bezlerde kurutulmasıyla elde edilen Gümüşhane pestil ve kömesi, Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu 2009 yılında yurt dışına açıldı. Kentte üretim yapan firmalardan biri direkt, üçü ise dolaylı yollardan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya, Ürdün ve Azerbaycan gibi ülkelere pestil ihraç ediyor. Geçen yıl 80 bin dolarlık pestil ve köme ihraç edilen kentte, bu yılın 9 ayında 99 bin dolarlık dış satış gerçekleşti. Pestil ve köme ihracatının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

"BÜTÜN DÜNYAYA DUT PESTİL VE KÖMESİ YEDİRECEĞİZ"

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, AA muhabirine, pestil ve köme üretiminin kentte katma değer üreten başat sektörlerden olduğunu söyledi. Dünyanın en güzel dut pestil ve kömesinin Gümüşhane'de üretildiğini savunan Akçay, kentte bu işte 350'ye yakın kişinin çalıştığını ve dolaylı olarak 2 bine yakın kişinin sektörden kazanç sağladığını bildirdi.

Akçay, yıllık 5 bin ton üretimi artırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hedefimiz sektörümüzü 2-3 kat büyütmektir. İç piyasanın yüzde 80'ine hakimiz. Bununla birlikte yurt dışına açılım ile ilgili 2017 yılında başlatmış olduğumuz uluslararası rekabetin geliştirilmesi ve fırsatların değerlendirilmesiyle ilgili proje kapsamında sektördeki arkadaşlarımızı Azerbaycan ve Dubai'ye gönderdik. Uluslararası gıda fuarlarına katıldık. 2019 yılının 9 ayında 99 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu rakama bakmaksızın mesafe almaya devam etmek için çalışıyoruz. Yıllar itibarıyla bunu katlayacağımıza inanıyoruz. Bütün dünyaya duttan yapılan, anavatanı Gümüşhane olan dut pestil ve kömesini yedireceğiz." 

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