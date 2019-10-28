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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
28.10.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Gramla satılıyor! Büyük ilgi görüyor

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Gramla satılıyor! Büyük ilgi görüyor

COĞRAFİ işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağının kilogramı 60 TL’ye satılıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle gramla satılan sarımsak, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu. Sarımsak dendiğinde ise Türkiye’de ilk akla gelen coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağı. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine has sarımsak, Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) açılan stantta tanıtıldı. Stantta, sarımsaklar üst üste dizilerek hem tanıtım hem satış yapıldı.

Gramla satılıyor Büyük ilgi görüyor
Tescilli Taşköprü sarımsağının bu yıl kilogram fiyatı 60 TL’ye kadar çıktı. Vatandaşlar her derde deva olarak gösterilen sarımsağı gramla alıyor. Üreticiler, fiyatın geçen yıla göre yüzde 100 artmasının sebebinin ise olumsuz hava koşulları olduğunu, fiyat artışının vatandaşı mutsuz ettiğini söyledi.
Gramla satılıyor Büyük ilgi görüyor
SELENYUM ORANI YÜKSEK

YÖREX’te satış yapan üretici Mehmet Ali Süratli, Taşköprü sarımsağının, selenyum oranı fazla olduğu için diğer sarımsaklara göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade etti. Taşköprü sarımsağının bir yıla kadar bozulmadan özelliğini koruduğunu kaydeden Süratli, Çin sarımsağının daha ucuz olduğunu ancak etken maddesinin az olması nedeniyle tat ve kalite olarak Taşköprü sarımsağıyla kıyaslanamadığını söyledi. Süratli, Taşköprü sarımsağı potasyum ve selenyum açısından oldukça zengindir. Bu özelliğiyle ilaç yapımında dahi kullanılıyor. Fiyatı geçen yıl 30 TL iken bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 100 artarak 60 TL’yi buldu" dedi.

Gramla satılıyor Büyük ilgi görüyor
FİYATI NEDEN ARTTI?

Sarımsağıyla ünlü Kastamonu Taşköprü’de geçen aylarda sel ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekolte düştü. Arz talep dengesinin karşılanmaması nedeniyle az miktardaki sarımsağa yoğun talep olunca fiyatı arttı. Fuardaki stanttan sarımsak alanlar fiyatın yüksek olmasından yakındı. Sarımsağın bazı yerlerde 30-35 TL’den satıldığını belirten Bahar Öntaş, "60 TL çok yüksek. Bu nedenle gram gram alışveriş yaptık" dedi.

Gramla satılıyor Büyük ilgi görüyor
Melek Gümüş ise "Sarımsak yemeklere eşsiz bir lezzet verdiği gibi her derde deva. Özellikle kışın çok tüketilmeli. Ancak fiyat olarak gerçekten çok pahalı" dedi.

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