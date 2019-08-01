Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 1 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları
Ağustos ayının ilk gününde, altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, sabah saatlerinden itibaren piyasalardaki takibini sürdürüyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altının gram fiyatı, düşüşünü altıncı güne taşımasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelenmişti. Peki, gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, altında yaşanan son durum.
Aşağı yönlü seyrini altıncı güne taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı, öğle saatlerine doğru dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2'lik azalışla 253,2 liradan işlem gördü. Piyasalarda yaşanan anlık değişimler, akşam saatlerinde yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, altın fiyatları günü nasıl kapattı? Serbest piyasada altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, 1 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları.
1 AĞUSTOS KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,10 254,30 252,80 253,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.675,00 1.696,00 1.666,00 1.687,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00 236,00 230,55 234,55
Lira(Tam) Ziynet 1.636,00 1.656,00 1.628,00 1.648,00
Yarım Ziynet 818,00 828,00 814,00 824,00
Çeyrek Ziynet 409,00 414,00 407,00 412,00
ALTIN FİYATLARI GÜN İÇİNCE NE KADAR OLMUŞTU?
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 415,36 liradan satıldı.
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 253,24 lira seviyelerinde başladı.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.700 liradan kendine alıcı buldu.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 830 lira civarlarında işlem görmeye devam etti.
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