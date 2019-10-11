Gram ve çeyrek altın haftayı ne kadardan tamamladı? 11 Ekim Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, 282 lira seviyesinde hareket etti. Piyasalarda cuma günü hareketini akşam saatlerine kadar sürdüren altın fiyatları, özellikle yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, gram ve çeyrek altın haftayı ne kadardan tamamladı? Yarım altın ne kadar oldu? İşte, 11 Ekim Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.
Düğün ve davetlerin yoğunlaştığı hafta sonunun gelmesiyle beraber, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Gün boyu piyasalarda işlemine devam eden yarım, gram, çeyrek ve cumhuriyet altını, gün sonunda Kapalıçarşı'da hareketini sonlandırdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,90 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylar.
11 EKİM KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 283,00 283,20 279,70 279,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.865,00 1.886,00 1.843,00 1.864,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,00 262,00 255,00 259,00
Lira(Tam) Ziynet 1.822,00 1.842,00 1.801,00 1.821,00
Yarım Ziynet 911,00 921,00 901,00 911,00
Çeyrek Ziynet 456,00 461,00 450,00 455,00
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