Gram altın haftanın son günü kapanışta ne kadar oldu? 25 Ekim güncel yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu altın yatırımcıları tarafından merak konusu oldu. Özellikle davetlerin yoğunlaştığı hafta sonu öncesi, gram altının alış fiyatı, hediyelik altın alacak olanlar tarafından akşam saatlerinde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, gram altın haftanın son günü kapanışta ne kadar oldu? İşte, 25 Ekim güncel yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları.
Cuma günü sabah saatlerinde altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 279,8 lira seviyesinde hareket etti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,90 değer kazandı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatlarına yönelik detaylı bilgiler.
25 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,80 278,00 279,50 279,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.831,00 1.852,00 1.842,00 1.863,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,50 257,50 255,00 259,00
Lira(Tam) Ziynet 1.789,00 1.809,00 1.800,00 1.820,00
Yarım Ziynet 895,00 905,00 900,00 910,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 450,00 455,00
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Çeyrek altının satış fiyatı 455 lira seviyesinde olurken, 445 lira seviyesinde geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 909 lira seviyesinde işlem görürken, 886 lira civarında geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1873 lira olurken, 1845 lira seviyesinde geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 256.50 liradan işlem görürken, 254 liradan geri alındı.
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