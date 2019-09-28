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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.09.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Gözler YEP ve bütçede

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Gözler YEP ve bütçede

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak.

Ekonomi gündeminde gözler, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildi. Ekonominin yol haritası niteliği taşıyan YEP'in önümüzdeki hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda bir yıl geride kalırken, programda ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı.

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Bakan Albayrak tarafından duyurulması öngörülüyor. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin
enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan planda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeleri ve hedefler de yer alacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

YEP'in açıklanmasıyla 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

BÜTÇE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de yine Resmi Gazete ile ilan edilecek.

Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesi, TBMM'de komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Önümüzdeki yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.

PROGRAM BAZLI BÜTÇEYE GEÇİŞ

Öte yandan kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmek, şeffaflığı ve hesap verebilirliği amacıyla program bütçeleme sistemine geçilmesi için de hazırlıklar yürütülüyor. Program bütçe sistemine geçişin ilk adımı, 2020 yılı performans programlarının hazırlanmasıyla atılacak. Program bazlı sisteme ise 2021 bütçesiyle geçilecek.

İHRACAT VE ENFLASYON RAKAMLARI TAKİP EDİLECEK

YEP ve bütçe gündemine odaklanılacak ekim ayında, veri takvimi de yine yoğun olacak. Eylül ayı ihracat rakamları 3 Ekim'de Mersin'de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından duyurulacak. Aynı gün gözler, enflasyon rakamlarına da çevrilecek.
İşsizlik rakamları ve eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları 15 Ekim'de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENECEK

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası, gözler son iki toplantısında faiz indirimine giden Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilecek. PPK, 24 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim'de duyuracak.

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