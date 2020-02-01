MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGolden Global Yatırım Bankası'na faaliyet izni
GeriEkonomi Golden Global Yatırım Bankası'na faaliyet izni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.02.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Golden Global Yatırım Bankası'na faaliyet izni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Golden Global Yatırım Bankası'na faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kurulan Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.

Golden Global Yatırım Bankası'na faaliyet izni çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre banka faaliyetlerine başlayabilecek. 

Söz konusu bankanın kurucu ortakları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın yer aldı. Bankanın sermayesi ise 150 milyon lira oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle