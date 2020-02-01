Golden Global Yatırım Bankası'na faaliyet izni çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre banka faaliyetlerine başlayabilecek.

Söz konusu bankanın kurucu ortakları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın yer aldı. Bankanın sermayesi ise 150 milyon lira oldu.