Gıdaya özel sanayi bölgesi

Kamulaştırma ve alt yapı çalışmaları tamamlanan OSB için ön kabuller alınıyor. Türkiye’nin ilk Tarım Gıda OSB’si olma özelliğine sahip oluşum Çanakkale’li çiftçiyi heyecanlandırıyor. 91 sanayi tesisinin 2 yıl içinde hayata geçmesi planlanıyor. Yapımı devam eden Çanakkale 18 Mart Köprüsünün üretimin pazarla ayağının en önemli unsuru olduğunu belirten Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ‘‘İstanbul ve benzeri şehirlerde olan betonlaşmanın acı serüveni Çanakkale’de yaşanmaması, tarım arazilerinin betonlaşmaması için 7 büyük ovayı bakanlar kurulu kararıyla tarımsal Sit alanı ilan ederek imara kapadık. OSB ile birlikte elde ettiğimiz ürünü dünya pazarlarına sunma imkanı yakalayacağız’’ dedi.









KENDİ GÜMRÜĞÜ OLACAK

Ezine’de kurulan OSB’nin işletmeler, idari ve sosyal tesisler ile biyolojik ve kimyasal arıtma tesisinin inşasının 2 yıl içinde tamamlanması düşünülüyor. Tarım, deniz ve süt ürünü üreticileri dört gözle OSB’nin hayata geçmesini bekliyor. İç ve dış pazarlara, limanlara ve havalimanına yakınlık yönünden stratejik bir noktada kurulan OSB kapsamında, peynir üretim tesisleri, pastörize süt üretim tesisleri, konsantre peynir altı suyu üretim tesisleri, süt ürünleri üretim tesisleri, sofralık zeytin üretim tesisleri, ton balığı üretim tesisi, et ürünleri üretim tesisleri, sandviç hazır gıda üretim tesisleri, meyve püresi üretim tesisleri, un üretim tesisleri, salça üretim tesisleri, helva, reçel üretim tesislerinin yer alması planlanıyor.

Çanakkale Gıda İhtisas OSB Müdürü Çağrı Oğuzhan kamulaştırmayı tamamladıklarını belirterek “135 hektar bir alan. Dünya standartlarında üretim yapılması için sanayicinin ihtiyacı olan laboratuvarlarımız olacak. Kalite denetimi OSB’nin içinde yapılacak. OSB’nin içine gümrük kurulacak. Böylelikle ürünler kalite testinden onay almış olarak çıkacak. Kepez Limanı’na gümrük kuruldu. Pazarlama sıkıntımızın önemli ölçüde çözüldüğünü düşünüyoruz. OSB’nin kurulduğu yer hem yeni köprü yolu üzerinde, havaalanlarına yakın ve deniz ticareti için limanlara yakın seçildi” dedi.





Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya OSB’nin aracıyı ortadan kaldıracağını, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacağını vurguladı. Çanakkale Ticaret Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu da, “Katma değeri sadece çiftçiye değil sanayiciye de yüksek olacak. Tarım üreticisine ivme kazandıracak. Yeni köprü pazarlamayı kolaylaştıracak. Şu ana kadar 80’in üzerinde başvuru var” diye konuştu.

Bülent Turan, ‘‘Çanakkale tam bir tarım şehri. En güzel domates, şeftali, elma, kiraz, peynir, zeytin, et bu topraklarda. Yaklaşık 8 bin işçi doğrudan ekmek yiyecek. Otel sahibi, restoran, matbaacı, nakliyeciyi sayarsak 30-40 bin kişiyi bulacak. Avrupaya ürün satabilmek için belirli belge ve kriterler için modern üretimlere ihtiyaç duyuluyor. OSB ile birlikte çiftçimiz modern üretim tesislerine kavuşacak. İhracatın önü açılacak” diye konuştu.