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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ömer ERBİL
24.09.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

Gıdaya özel sanayi bölgesi

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Gıdaya özel sanayi bölgesi

Çanakkale’de, 2017 yılında çalışmalarına başlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) için geri sayım başladı.

Kamulaştırma ve alt yapı çalışmaları tamamlanan OSB için ön kabuller alınıyor. Türkiye’nin ilk Tarım Gıda OSB’si olma özelliğine sahip oluşum Çanakkale’li çiftçiyi heyecanlandırıyor. 91 sanayi tesisinin 2 yıl içinde hayata geçmesi planlanıyor. Yapımı devam eden Çanakkale 18 Mart Köprüsünün üretimin pazarla ayağının en önemli unsuru olduğunu belirten Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ‘‘İstanbul ve benzeri şehirlerde olan betonlaşmanın acı serüveni Çanakkale’de yaşanmaması, tarım arazilerinin betonlaşmaması için 7 büyük ovayı bakanlar kurulu kararıyla tarımsal Sit alanı ilan ederek imara kapadık. OSB ile birlikte elde ettiğimiz ürünü dünya pazarlarına sunma imkanı yakalayacağız’’ dedi.

Gıdaya özel sanayi bölgesi


KENDİ GÜMRÜĞÜ OLACAK

Ezine’de kurulan OSB’nin işletmeler, idari ve sosyal tesisler ile biyolojik ve kimyasal arıtma tesisinin inşasının 2 yıl içinde tamamlanması düşünülüyor. Tarım, deniz ve süt ürünü üreticileri dört gözle OSB’nin hayata geçmesini bekliyor. İç ve dış pazarlara, limanlara ve havalimanına yakınlık yönünden stratejik bir noktada kurulan OSB kapsamında, peynir üretim tesisleri, pastörize süt üretim tesisleri, konsantre peynir altı suyu üretim tesisleri, süt ürünleri üretim tesisleri, sofralık zeytin üretim tesisleri, ton balığı üretim tesisi, et ürünleri üretim tesisleri, sandviç hazır gıda üretim tesisleri, meyve püresi üretim tesisleri, un üretim tesisleri, salça üretim tesisleri, helva, reçel üretim tesislerinin yer alması planlanıyor.

Çanakkale Gıda İhtisas OSB Müdürü Çağrı Oğuzhan kamulaştırmayı tamamladıklarını belirterek “135 hektar bir alan. Dünya standartlarında üretim yapılması için sanayicinin ihtiyacı olan laboratuvarlarımız olacak. Kalite denetimi OSB’nin içinde yapılacak. OSB’nin içine gümrük kurulacak. Böylelikle ürünler kalite testinden onay almış olarak çıkacak. Kepez Limanı’na gümrük kuruldu. Pazarlama sıkıntımızın önemli ölçüde çözüldüğünü düşünüyoruz. OSB’nin kurulduğu yer hem yeni köprü yolu üzerinde, havaalanlarına yakın ve deniz ticareti için limanlara yakın seçildi” dedi.

Gıdaya özel sanayi bölgesi

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya OSB’nin aracıyı ortadan kaldıracağını, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacağını vurguladı. Çanakkale Ticaret Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu da, “Katma değeri sadece çiftçiye değil sanayiciye de yüksek olacak. Tarım üreticisine ivme kazandıracak. Yeni köprü pazarlamayı kolaylaştıracak. Şu ana kadar 80’in üzerinde başvuru var” diye konuştu.

Bülent Turan, ‘‘Çanakkale tam bir tarım şehri. En güzel domates, şeftali, elma, kiraz, peynir, zeytin, et bu topraklarda. Yaklaşık 8 bin işçi doğrudan ekmek yiyecek. Otel sahibi, restoran, matbaacı, nakliyeciyi sayarsak 30-40 bin kişiyi bulacak. Avrupaya ürün satabilmek için belirli belge ve kriterler için modern üretimlere ihtiyaç duyuluyor. OSB ile birlikte çiftçimiz modern üretim tesislerine kavuşacak. İhracatın önü açılacak” diye konuştu.

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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