GetContact’ı geliştiren Burak Sağlık, ‘Verilerim paylaşılır’ endişesine yanıt verdi: Satmayacağız

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerEkonomi HaberleriGetContact’ı geliştiren Burak Sağlık, ‘Verilerim paylaşılır’ endişesine yanıt verdi: Satmayacağız
GeriEkonomi GetContact’ı geliştiren Burak Sağlık, ‘Verilerim paylaşılır’ endişesine yanıt verdi: Satmayacağız
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Ekonomi
Ahmet CAN
28.03.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

GetContact’ı geliştiren Burak Sağlık, ‘Verilerim paylaşılır’ endişesine yanıt verdi: Satmayacağız

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
GetContact’ı geliştiren Burak Sağlık, ‘Verilerim paylaşılır’ endişesine yanıt verdi: Satmayacağız

“Beni rehbere nasıl kaydetmişler” sorusunu merak edenlerin kullandığı GetContact’ın arkasından bir Türk girişimci çıktı. GetContact’ı geliştiren Teknasyon şirketinin kurucusu Burak Sağlık, “İstenmeyen SMS ve aramalara (spam) davette bulunmuyoruz, mücadele ediyoruz” dedi.

SON birkaç günden beri Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da ilgisini çeken bir uygulama var. Adı ‘GetContact’. Bir çağrı tanımlama uygulaması olan GetContact, bilinmeyen numaraların görüntülenmesini sağlıyor. GetContact’ın popüler olmasının başka bir sebebi var. “Beni rehbere nasıl kaydetmişler” sorusunu merak edenlerin kullandığı ve uygulamadan ekran görüntüsü alarak sosyal medya hesaplarında paylaştığı GetContact, kısa bir zamanda 5 milyar sorguya ulaştı. Kullanıcıların rehberine ulaşarak, rehbere kayıtlı kişileri adı, soyadı ve numarasıyla alan uygulamayı kimin geliştirdiğini merak ettik.

GÜNLÜK 3 MİLYON TRAFİK

Dünyayı sallayan bu uygulamanın arkasından bir Türk girişimci çıktı. Yerli ve yabancı birçok şirkete yazılım ve mobil uygulama desteği veren ‘Teknasyon’ adlı şirket, İstanbul’da yer alıyor. Şirketin kurucusu Burak Sağlık ile GetContact’ı konuştuk. GetContact’ı Şubat 2016’da Türkçe ve İngilizce yayınladıklarını belirten Sağlık, uygulamanın şu an 18 dilde hizmet sunduğunu söyledi. Sağlık, “Çağrı tanımlama uygulamalarını dünyada aylık 500 milyon kişi kullanıyor. Getcontact’ı 3 milyar doları aşan değerlemeye sahip girişimler ile rekabet edebilen bir ‘çağrı tanımlama’ girişimi olarak konumlandırıyoruz. Alternatiflerinden farklı kılan bir özelliğe sahip olmasını istedik ve bu nedenle ‘Nasıl Görünüyorum?’ özelliğini geliştirdik. Bu uluslararası veri paylaşımı kanunlarına uyumlu olarak hizmet sunmaktadır. Onlarca farklı ülkede beklediğimizin çok daha üstünde ilgi ile karşılaştık. Günlük aktif trafiğimiz 3 milyon kişiye ulaştı. Aylık ise 20 milyon” dedi.

SPAM İLE MÜCADELE

GetContact’ın istenmeyen SMS ve aramalara (spam) davette bulunan değil, spam ile mücadele eden bir girişim olduğunu anlatan Sağlık, “Son birkaç gün içinde haberlerde iddia edilen veri paylaşımı ve kötüye kullanım ile ilgili doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt yer almamıştır. Bu tür asılsız haberleri gördükçe üzülüyor ve şaşkınlık içerisinde takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu haberler nedeniyle bazı kullanıcılarımız, istediğimiz bazı izinler için endişe duyuyor. Bu endişeleri gidermek için www.getcontact.com web adresimizde bir bülten yayınladık” diye konuştu. Sağlık, “Yayımladığımız bültende kullanıcı verilerini üçüncü taraflara satmadığımızı vurguladık. İş modelimiz ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumları” dedi.

Sağlık, şunları söyledi: “Özellikle son zamanlarda polis veya savcı olduğunu söyleyerek, insanları dolandıran vakalar başta olmak üzere, bu zamana kadar on binlerce olası dolandırıcılık girişimini engelledik ve binlerce kullanıcımızdan teşekkür mesajları aldık. Dünyanın böyle bir ürüne ihtiyacı var, yasalar çerçevesinde GetContact’ın özgür bırakılması gerektiğine inanıyoruz.”

Rızasız paylaşım varsa erişimi engelleriz
Rızasız paylaşım varsa erişimi engelleriz

UYGULAMALARI 155 ÜLKEDE KULLANILIYOR

GETCONTACT’ı geliştiren şirket Teknasyon’un geliştirdiği servisler, Türkiye’de 35 milyon kişiye sunuldu. 2014 yılında yurtdışına açıklan şirketin App Store ve Google Play’de yer alan uygulamaları 48 dilde, 155 ülkede, 44 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. GetContact ile Türkiye sınırlarından dünyaya açılan ve evrensel bir değer yaratan ilk girişim olmayı amaçladıklarını belirten Sağlık, “25 milyona yakın aktif kullanıcı sayımız ile bunu başardık sayıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki bir yıl içinde 200 milyon aylık aktif kullanıcı sayımız ile evrensel olarak kabul gören bir değer yaratmış olmak” diye konuştu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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