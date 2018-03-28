Rızasız paylaşım varsa erişimi engelleriz
BİLGİ Teknolojileri Kurumu, şikayetler üzerine GetContact dahil 25 uygulamayla ilgili inceleme başlatı. BTK Başkanı Fatih Sayan, Hürriyet’e, Google ve Apple ile de temas halinde olduklarını söyledi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir de, bu konuda daha önce ilke kararı aldıklarını hatırlatarak, isimden numara, numaradan isim sorgulatan sitelerin kapatılması gerektiğini söyledi. Bu konuda BTK ile de görüştüklerini belirten Bilir, “Burada vatandaşların da bilinçlenmesi önem taşıyor. Bu tür uygulamalar, kişisel verilerin gizliliğini ihlal ediyor” dedi.
Özellikle GetContact’la artan şikayetler üzerine Google ve Apple ile iletişime geçtiklerini belirten BTK Başkanı Fatih Sayan, “Bu tür programlar, kullanıcının iznini aldıktan sonra paylaşımda bulunuyor. Eğer kullanıcının açık rızası varsa, yasal olarak bir şey yapmamız mümkün değil. Programları inceliyoruz, eğer kullanıcıların rızası olmadan paylaşım tespit edersek, tespit edilen programa erişim engeli getireceğiz” dedi. Bu tür uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabildiği uyarısında da bulunan Sayan, kullanıcıları dikkatli olunması konusunda uyardıklarını söyledi.
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, “GetContact gibi uygulamalar, sadece uygulamayı indiren kişinin özel numarasını ve telefonundaki kişisel verilerini elde etmekle kalmıyor, kişinin rehberinde bulunan üçüncü kişilerin de bilgilerine ulaşıyor” dedi. Aktepe, uygulamaları indirirken verilerin izinlerle rehberdeki üçüncü kişilerin bilgilerine ulaşma izninin verildiğinin altını çizdi.
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