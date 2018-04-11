Genel Müdür Ateş’ten kritik ‘satış açıklaması
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği ihracatçı firmalar ile bankalar arası protokol töreninde aşağıdaki açıklamaları yaptı:
*Bankaların mali bünyeleri çok iyi durumda
*Turizmde önemli yapılandırmalar yaptık ve hepsi çok iyi durumda; tarım iyi gidiyor
*Emirates NBD ENBD.DU ile görüşmelerde bizim tarafımızdaki tüm işlemler yapıldı
*Taraflar arasında hissedarlık anlaşması görüşmeleri sürüyor
*Rusya'ya dönük son adımların Emirates NBD'nin iştahına etkisinin olacağını sanmıyorum
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