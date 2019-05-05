Gemi turlarına ilgi artıyor
Tatil trendlerinde zirveyi zorlayan cruise seyahati, Türk vatandaşlarının de ilgi odağı oldu.
Royal Carabbean Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, cazip fiyatlar nedeniyle Türklerin bu seyahatlere katılımlarının hızla arttığına dikkat çekti. Canıyılmaz, şöyle konuştu: “Fiyat avantajının yanı sıra gemilerin lüks olması da tatilciler için çok önemli. Ayrıca bir hafta içerisinde 3-4 farklı ülke gezmeniz mümkün. Son iki aydan beri ise 2020 yılı rezervasyon taleplerini almaya başladık. 2020’nin 2019 yılına göre çok daha iyi olacağını öngörüyoruz. 52 hafta boyunca çok uygun fiyatlarla cruise seyahati yapmak mümkün. 2019 Ekim-2020 Nisan tarihleri arası Singapur’dan kalkan Quantum of the Seas ile bir haftalık Uzakdoğu seyahati 5 bin 900 TL’den başlıyor ve bu seyahat süresince misafirler Singapur, Malezya Kualalumpur, Penang, Pukhet adasını görme fırsatını bulacaklar. Ayrıca bu fiyata THY ile Singapur uçak gidiş ve dönüş bileti dahil.”
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