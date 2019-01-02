Gelirinin yüzde 93’ünü yurtdışı pazarlardan
Sinemia, ABD açılımı ardından son bir yılda global gelirlerini 38 kat büyüttü. Geçtiğimiz yıl ABD ile birlikte Kanada ve Avustralya açılımını da başlatan ve şu an Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya pazarlarında faaliyet gösteren Sinemia, toplam gelirinin %93’nü yurtdışından elde ediyor. 2018’de üyelik sistemi ABD’de hızla yaygınlaşmaya başlayan ve global açılımlarla büyümeye devam eden Sinemia, ayda 5 milyon üstünde tekil sinemasevere ulaşırken, toplam 6,500 sinema salonu ve 56,000 ekranda hizmet sunuyor.
2018 yılında şirket gelirlerinde 38 kat büyüme sağlayan Sinemia, global pazarlarda kendini göstermeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz bir yıl içerisinde 4 kıta ve 5 ülkede hizmet vermeye başladı. Büyüme trendini 2018 yılında da sürdürerek yeni teknolojileri hayata geçiren Sinemia, üyelik sistemi sayesinde sinemaya gidiş alışkanlıklarını değiştiren iş modelini dünyaya tanıtmak için çalışmalarına devam ediyor.
Banka kartı altyapısının ve mobil cihazların kullanıldığı tüm ülkelerde hemen ve kolayca yayına girebilecek inovatif Fintech tabanlı bir altyapıya sahip olan Sinemia, açılımları sonucunda Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’da, toplamda ayda 5 milyonun üzerinde tekil sinemasevere ulaşıyor.
Marka şimdiden, bu ülkelerin tümünde 20 milyar doları bulan sinema bileti pazarına hitap ediyor. Global açılım süreci beklenenin üstünde bir hızla ilerleyen Sinemia, şu an 6,500 sinema salonunda ve 56,000 ekranda hizmet veriyor.
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