Gelenek yine bozulmadı! Otomotivin patronunu 38 yıldır Koç belirliyor
TÜRK otomotiv sektörünün gelişiminde, hem içeride hem dışarıda ekonominin lokomotifi olmasında payı büyük olan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) bugün yeni başkanını seçti. 1974 yılında kurulan ve dün gerçekleşen 44’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeni 7’inci başkanını seçen OSD’de ‘Koç’ geleneği yine bozulmadı. Derneğin 44 yıllık tarihinin 38 yılında Koç Grubu bünyesindeki şirketlerden başkan seçilirken yeni başkan da yine Koç Holding şirketlerinden Ford Otosan’ın Genel Müdürü Haydar Yenigün oldu.
SADECE 6 YIL YOKLARDI
Kurulduğu 1974 yılında 11 firmayla, bugün ise 14 firmayla temsil edilen OSD’nin ilk başkanı Mustafa Yalman’dı. 1974-1978 yılları arasında başkanlık yapan Yalman o dönem şimdi Askam ismini alan Chrysler Kamyon’u yönetiyordu. 1978 yılında Yalman’dan görevi Ford Otosan’ın Genel Müdürü Ahmet Binbir devralırken, Binbir’in ardından ise 1987 yılında Uzel Makine’nin Genel Müdürü Ziya Özkan OSD’nin üçüncü başkanı oldu. 1989 yılına gelindiğinde derneğin 15’nci Genel Kurulu’nda başkanlığa Ford Otosan’ın Genel Müdürü Ali İhsan İlkbahar seçildi. Söktörün duayenlerinden İlkbahar 15 yıllık görev süresiyle adeta rekor kırdı. 2004 yılında 15 yıllık başkanlığını tamamlayan İlkbahar görevini o dönem yine Ford Otosan’ın Genel Müdürü olan Turgay Durak’a bıraktı.
Turgay Durak’ın Koç Holding CEO’su olmasıyla birlikte Koç Holding Diğer Otomotiv Grubu Başkanı Kudret Önen 2010 yılında OSD’nin 6. başkanı oldu. 2016 yılında Koç Holding’den emekli olmasına rağmen başkanlığı devam ettiren Önen’in yerine bugün 7’inci başkan olarak da Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün seçildi.
30 YIL FORD BAŞKAN
OSD’nin 44 yıllık tarihine baktığımızda 38 yılında başkanlar Koç Holding bünyesinden seçilirken, Kudret Önen dışındaki tüm Koç başkanları ise Ford Otosan’dan çıktı. Bu da 30 yıldır Ford Otosan’ın OSD’ye başkanlık yaptığını ortaya koyuyor. Yeni başkan Haydar Yenigün’le birlikte bu sürenin en az 40 yıla çıkacağı da ortada.
Bugün OSD üyesi 14 şirketin 4’ü Koç Holding şirketlerinden oluşuyor. Bunlar da sırasıyla Ford Otosan, Tofaş, Otokar ve Türk Traktör. Bu şirketlerin toplam üretim ve ihracattaki payı otomotiv sanayinin yüzde 40’ını aşıyor. Ancak kurulduğundan bu yana OSD’nin ticari araç ağırlığı bozulmasın diye başkanları hep Ford Otosan’dan seçiliyor, Tofaş’tan başkan bir türlü çıkmıyor.
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