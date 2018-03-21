Gelenek yine bozulmadı! Otomotivin patronunu 38 yıldır Koç belirliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGelenek yine bozulmadı! Otomotivin patronunu 38 yıldır Koç belirliyor
GeriEkonomi Gelenek yine bozulmadı! Otomotivin patronunu 38 yıldır Koç belirliyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
21.03.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Gelenek yine bozulmadı! Otomotivin patronunu 38 yıldır Koç belirliyor

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Gelenek yine bozulmadı! Otomotivin patronunu 38 yıldır Koç belirliyor

TÜRK otomotiv sektörünün gelişiminde, hem içeride hem dışarıda ekonominin lokomotifi olmasında payı büyük olan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) bugün yeni başkanını seçti. 1974 yılında kurulan ve dün gerçekleşen 44’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeni 7’inci başkanını seçen OSD’de ‘Koç’ geleneği yine bozulmadı. Derneğin 44 yıllık tarihinin 38 yılında Koç Grubu bünyesindeki şirketlerden başkan seçilirken yeni başkan da yine Koç Holding şirketlerinden Ford Otosan’ın Genel Müdürü Haydar Yenigün oldu.

SADECE 6 YIL YOKLARDI

Kurulduğu 1974 yılında 11 firmayla, bugün ise 14 firmayla temsil edilen OSD’nin ilk başkanı Mustafa Yalman’dı. 1974-1978 yılları arasında başkanlık yapan Yalman o dönem şimdi Askam ismini alan Chrysler Kamyon’u yönetiyordu. 1978 yılında Yalman’dan görevi Ford Otosan’ın Genel Müdürü Ahmet Binbir devralırken, Binbir’in ardından ise 1987 yılında Uzel Makine’nin Genel Müdürü Ziya Özkan OSD’nin üçüncü başkanı oldu. 1989 yılına gelindiğinde derneğin 15’nci Genel Kurulu’nda başkanlığa Ford Otosan’ın Genel Müdürü Ali İhsan İlkbahar seçildi. Söktörün duayenlerinden İlkbahar 15 yıllık görev süresiyle adeta rekor kırdı. 2004 yılında 15 yıllık başkanlığını tamamlayan İlkbahar görevini o dönem yine Ford Otosan’ın Genel Müdürü olan Turgay Durak’a bıraktı.

Gelenek yine bozulmadı Otomotivin patronunu 38 yıldır Koç belirliyor

Turgay Durak’ın Koç Holding CEO’su olmasıyla birlikte Koç Holding Diğer Otomotiv Grubu Başkanı Kudret Önen 2010 yılında OSD’nin 6. başkanı oldu. 2016 yılında Koç Holding’den emekli olmasına rağmen başkanlığı devam ettiren Önen’in yerine bugün 7’inci başkan olarak da Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün seçildi.

Gelenek yine bozulmadı Otomotivin patronunu 38 yıldır Koç belirliyor

30 YIL FORD BAŞKAN

OSD’nin 44 yıllık tarihine baktığımızda 38 yılında başkanlar Koç Holding bünyesinden seçilirken, Kudret Önen dışındaki tüm Koç başkanları ise Ford Otosan’dan çıktı. Bu da 30 yıldır Ford Otosan’ın OSD’ye başkanlık yaptığını ortaya koyuyor. Yeni başkan Haydar Yenigün’le birlikte bu sürenin en az 40 yıla çıkacağı da ortada.

Bugün OSD üyesi 14 şirketin 4’ü Koç Holding şirketlerinden oluşuyor. Bunlar da sırasıyla Ford Otosan, Tofaş, Otokar ve Türk Traktör. Bu şirketlerin toplam üretim ve ihracattaki payı otomotiv sanayinin yüzde 40’ını aşıyor. Ancak kurulduğundan bu yana OSD’nin ticari araç ağırlığı bozulmasın diye başkanları hep Ford Otosan’dan seçiliyor, Tofaş’tan başkan bir türlü çıkmıyor.

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Maganda başkan Türkiye'yi Putin'e şikâyet etti

Kuzey Kore krizinde kritik gelişme

İşte Uruguay'daki meçhul Osman!