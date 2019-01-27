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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
27.01.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Geçici süreler tamamlandı, konkordatoda kesin mühlet aşamasında kritik uyarılar

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Geçici süreler tamamlandı, konkordatoda kesin mühlet aşamasında kritik uyarılar

Ankara Barosu’na üye Av. Ümit Erkan Durna, konkordato kesin mühlet sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılın ortalarında konkordato başvurusunda bulunanların kesin mühlet aşamasına geldiğini hatırlatan Av. Durna, çekişmeli alacaklar ve rehinli alacaklara ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

ONBİR şirket ve bir gerçek kişinin dosyasında konkordato komiseri olarak da görev yapan Av. Durna “Komiserin, kesin mühlet sürecinde Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalında yapacağı ilanla, alacaklıları, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet eder. Bu süre içerisinde alacaklılarını bildirmeyen alacaklıların, konkordato talebinde bulunan borçlunun bilançosunda kayıtlı olmamaları halinde, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmezler” dedi.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYAR
Av. Durna açıklamasının devamında “Eğer alacaklının bildirdiği alacak miktarı ile borçlunun kayıtlarında yer alan borç miktarı uyuşmaz ise, uyuşmazlık konusu kısım üzerinden alacaklının konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilip edilmeyeceği hususunda Mahkeme karar verir. Bu konuda komiserlere büyük iş düşüyor” dedi.

REHİNLİ ALACAKLA İLGİLİ FARKLI YORUMLAR
Rehinli alacaklara ilişkin farklı yorumların bulunduğunu aktaran Av. Durna “Öncelikle bir alacaklının konkordato sürecinde rehinli alacaklı sayılabilmesi için,Geçici süreler tamamlandı, konkordatoda kesin mühlet aşamasında kritik uyarılar
rehnedilen malın mülkiyetinin doğrudan konkordato talebinde bulunan borçluya ait olması gerekir. Üçüncü kişilerin, maliki oldukları malları konkordato talebinde bulunan borçlunun borcu için rehnetmeleri halinde, bu alacaklının alacağının konkordato sürecinde rehinli sayılmaz. Diğer alacaklılarla aynı statüde olur. Mahkeme tarafından konkordato tasdik edilirse bu alacağa da kesin mühlet verildiği tarihten itibaren faiz işletilemez. Bu husus, özellikle de banka kredileri açısından önemli bir yere sahip” şeklinde konuştu.

EN AZ 10 GÜN ÖNCEDEN HABER VERİLİR
Av. Durna açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Konkordatonun mahkemece tasdik olunması halinde, projede ne öngörülürse öngörülsün, konkordatoya muvafakat etmeyen alacaklının varsa kefile karşı bütün haklarını muhafaza eder. Hatta konkordatoya muvafakat eden alacaklının dahi alacağını ödeme karşılığı kefile devretmeyi teklif ettiğini ve yapılacak toplantıları en az 10 gün önceden haber verdiğini ispat etmesi şartıyla, kefile karşı bütün haklarını muhafaza eder” şeklinde konuştu.

PROJE TASDİK EDİLİRSE…
Uygulamada bazı alacaklıların yanlış bilgilendirildiğini belirten Av. Durna, kanun gereği geçici mühlet sürecinde olduğu gibi kesin mühlet sürecinde de, konkordato kapsamındaki borca istinaden alacaklılara herhangi bir ödeme yapılmadığını, ödemelerin, bir ihtimal, mahkeme tarafından konkordato projesi tasdik edilirse kural olarak o andan itibaren ve tasdik edilen projede öngörülen usulde yapılacağını sözlerine ekledi.

 

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