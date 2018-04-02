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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
02.04.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Geçen seneyi katladı... Resmen mart ayı rekoru geldi!

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Geçen seneyi katladı... Resmen mart ayı rekoru geldi!

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 2017’nin Mart ayında kente 165 bin turist geldiğini, bu yıl aynı dönemde rakamın 286 bine yükseldiğini açıkladı. Geçen yılın Mart ayına göre, yüzde 73’lük, yılın 3 ayında ise yüzde 47’lik artış olduğunu belirten Karaloğlu, 2018 için konulan ’14 milyon turist’ hedefi için umutlu konuştu.

Rusya krizi nedeniyle 2016 yılında kötü günlerin geçirildiği, 2017’de hızlı geri dönüşle toparlanmanın yaşandığı turizmde, bugüne kadar 12 milyonun üzerinde turistin ağırlandığı 2014 ve 2015 yıllarının rekorunun egale edilmesi bekleniyor. Turizmde bu yıl dünyanın en değerli antik kentlerinden Perge Antik Kenti’ni tema olarak belirleyen ve 2018’i ’Perge Yılı’ ilan eden Antalya Valisi Karaloğlu, mart ayı sonu itibarıyla kente gelen turist sayısını açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden rekor artışı duyuran Vali Karaloğlu, Antalya Valiliği’nce çekimi yaptırılan Kaleiçi, Aspendos, Patara Plajı, Yat Limanı gibi kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğraflarını da paylaştı.

Vali Karaloğlu, paylaşımında, 2017 yılının Mart ayında Antalya’ya gelen turist sayısının 165 bin 740 kişiyken, bu yılın aynı döneminde sayının 286 bin 468’e yükseldiğini kaydetti. Karaloğlu, Yüzde 73’lük bir artış var. İlk üç ay karşılaştırıldığında artış oranı yüzde 47. Antalya turizmi 2018’de koyduğumuz hedefleri aşacak gibi gözüküyor" dedi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak- 31 Mart günlerinde Antalya’ya gelen turist sayısı 491 bin 48 oldu. Gazipaşa Havalimanı ile birlikte 3 aylık dönemde hava yoluyla kente gelen turist sayısı 494 bin 485’e yükseldi.

 

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