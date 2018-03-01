Gaziantep fuar merkezi olacak

Yerel yönetim olarak da artık yalnızca Türkiye’deki herhangi bir şehirle yarışmadıklarını, Çin’de, Amerika’da ve ya Avrupa’daki şehirlerle yarıştıklarını ifade eden Şahin, Gaziantep’in 2 milyar kişiye ve dünyanın önemli şehirlerine 5 saatlik uçuş mesafesinde olduğunun altını çizdi. Ortadoğu’daki savaş durumuna da değinen Şahin, “Bu ilelebet böyle gitmeyecek. Bölgemiz, özellikle Suriye ve Irak meselesi hal yoluna girdiği zaman, bölgenin Orta Doğu’nun fuar merkezi olacağız. Afrin yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak, Cerablus yeniden yapılanırken merkez Gaziantep olacak. Üretim merkezi, fuar merkezi ve finans merkezi. Çünkü bu jeostratejik konum ve riskler yönetildiğinde büyük bir fırsata dönüşüyor” diye konuştu.