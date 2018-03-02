Galatasaray’dan bedelli golü

GALATASARAY Kasım 2017’de başvurduğu bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izni aldı.

Galatasaray 108 milyon liralık sermayesini 432 milyon liralık bedelli sermaye artırımıyla 540 milyon liraya çıkaracak. Bunu da halka arz yoluyla yapacak. Uzmanlar bu durumun dün akşam Borsa İstanbul’da 5.99 liradan kapanan Galatarasay hisselerinde de düşüşe neden olabileceğini belirtiyor. Uzmanların hesabına göre sermaye artırımıyla gelen hisse bölünmesiyle hisse fiyatlarının yaklaşık 2 lira seviyesinde oluşması bekleniyor.

Galatasaray hisselerinin halka açıklık oranı ise yüzde 33.58. Galatasaray 14 Kasım 2017’de yüzde 400 oranındaki bedelli sermaye artırımı kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirmiş ve SPK’ya başvurmuştu. Karara göre mevcut ortaklara yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) her 1 lot hisse için 1 lira olarak belirlenmiş ve buna bir sınır getirilmemişti. 15 gün içinde pay sahipleri bu haklarını kullanabilecekler. Rüçhan hakkı kullanımı tamamlandıktan sonra kalan paylar ise 2 gün süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul’da oluşacak fiyattan halka arz edilecek.

BİLANÇOYA DESTEK

Bu durum Galatasaray’ın borç yükü içeren bilançosuna ise olumlu etkide bulunacak. Galatasaray’ın 9 Şubat’ta KAP’a açıkladığı 30 Kasım 2017 tarihli bilançosuna göre kısa vadeli yükümlülükleri 1 milyar 81 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükleri ise 433.3 milyon lira. Bedelli sermaye artırımıyla toplanan bu miktarın Galatasaray’ın bilançosunu bir ölçüde düzeltmesi bekleniyor.

Galatasaray ilk kez bedelli sermaye artırımı yapmıyor. 2012’de iki kez yüzde 400 ve yüzde 300 oranında bedelli sermaye artırımı yapılmıştı. Ardından 26 Şubat 2014’te sermayesini 13.9 milyon liradan 21.6 milyon liraya çıkartmıştı. Ardından 7 Mart 2017’de yönetim kurulu ödenmiş sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 398.96 oranında artırılarak 108 milyon liraya çıkarılmasına karar vermişti. Son işlemden, 87.2 milyon lira nakit girişi sağlamıştı.

VARLIK FONU’NA İZİN

Öte yandan SPK, Galatasaray’a bedelli sermaye artırımı verdiği bülteninde, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.