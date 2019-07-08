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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.07.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Fuarcılıkta 2020 yılında yüzde 25 büyüme hedefleniyor

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Fuarcılıkta 2020 yılında yüzde 25 büyüme hedefleniyor

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, "2018 yılında Türkiye'de yapılan fuarlara 130 ülkeden 750 bin civarında ziyaretçi gelmiş, bu sayının 2019 sonunda 1 milyona yaklaşacağını umuyoruz. Bu alanda önümüzdeki yıl da yüzde 20-25 civarında bir büyüme hedefliyoruz. Fuarcılık bizim bölgeye doğru kayıyor. Avrupa'daki fuarların payı düşmeye başladı. MENA bölgesi dediğimiz, içinde bulunduğumuz bölgede Türkiye'nin fuarcılıktan aldığı pay yükselmeye başladı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, yıl sonuna kadar fuarlara yurt dışından yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini ifade ederek, "Bu alanda önümüzdeki yıl da yüzde 20-25 civarında bir büyüme hedefliyoruz." dedi.

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de fuarların her geçen gün büyüdüğünü ve yılda 500 civarında fuar düzenlendiğini söyledi.  Fuarcılıktaki büyümenin sektörlere ve şehir ekonomilerine katkılar sağladığını vurgulayan Ersözlü, "Türkiye'de 220'nin üzerinde fuar şirketi var. 46 farklı sektöre yönelik fuarlar hazırlanıyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de en fazla fuarın tarım alanında yapıldığını, bunu inşaat, ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörlerinin takip ettiğini aktaran Ersözlü, kitap ve eğitim konularında da yoğun fuarlar düzenlendiğini dile getirdi.

Ersözlü, Türkiye'de fuarcılığın merkezinin İstanbul olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Şu an Türkiye'nin dünya fuarcılık pazarından aldığı pay yüzde 1,5 fakat önümüzdeki 10 yılda daha yüksek oranlara ulaşacaktır. Türkiye'de fuarlar büyüyor, gelişiyor. Fuar alanları, yerleri, salonları, yatırımları gelişiyor. En fazla fuar düzenlenen iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa. Türkiye çok önemli konularda fuarlar hazırlıyor. Mobilya, ev tekstili, plastik, metal işleme makineleri, tarım makineleri, mermer konularında Türkiye dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yapıyor."

"İstanbul fuarcılıkta Dubai ve Moskova'yı geride bıraktı"

Türkiye'nin fuarcılıktan aldığı payın yükselmeye başladığını vurgulayan Ersözlü, "Fuarcılık bizim bölgeye doğru kayıyor. Avrupa'daki fuarların payı düşmeye başladı. NAFTA ülkelerindeki (ABD, Meksika ve Kanada) dünya fuarcılık pazarındaki payı düşmeye başladı. MENA bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) dediğimiz, içinde bulunduğumuz bölgede Türkiye'nin fuarcılıktan aldığı pay yükselmeye başladı." diye konuştu.

Ersözlü, dünya fuarcılığında ilk 10 arasında yer alan Türkiye'deki organizasyonlara çok talep geldiğini belirterek, bu alanda İstanbul'un Dubai ve Moskova'yı geride bıraktığını söyledi.  Almanya'nın, fuarcılık sektöründe 2017 verilerine göre 17,5 milyar avro ciro yaptığını dile getiren Ersözlü, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin öne çıkan diğer ülkeler olduğunu aktardı.
Çin, Japonya ve Tayvan'ın da fuarcılıkta öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"NAFTA ülkelerinde ise öne çıkan ülke ABD. Bizim coğrafyaya geldiğimizde İstanbul'un rekabet ettiği iki şehir var. Bunlardan biri Rusya'dan Moskova ve diğeri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dubai. Bu rekabette İstanbul öne geçmiş durumda. Turizm, konaklama tesisleri, lojistik, finansal, kültür, doğa ve güvenlik açısından Türkiye en önemli bölge halinde. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Ülkenin önü açık. 2018 yılında Türkiye'de yapılan fuarlara 130 ülkeden 750 bin civarında ziyaretçi gelmiş, bu sayının 2019 sonunda 1 milyona yaklaşacağını umuyoruz. Bu alanda önümüzdeki yıl da yüzde 20-25 civarında bir büyüme hedefliyoruz."

Ersözlü, Türkiye'deki fuarlara gelen ziyaretçilerin, kişi başına ortalama bin 200 dolar harcadığını da sözlerine ekledi.

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