Fransa ekonomisi 2019'un son çeyreğinde küçüldü

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) verilerine göre, Fransa’da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 0,2 büyümesi yönündeydi.

Böylece Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyürken Fransa'daki emeklilik reformu protestolarının imalat sanayisinin üretimini ve küresel ekonomide yavaşlamanın Fransız ihracatını etkilemesiyle dördüncü çeyrekte küçülmüş oldu.

Toplam mal ve hizmet üretimi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 geriledi. Çeyrek bazda ele alındığında, yurt içi talep büyümeye yüzde 0,3 katkı yaptı. Son çeyrekte ihracat yüzde 0,2 ve ithalat 0,2 düşüş gösterdi. Bu da 2019’nın son çeyreğinde dış ticaret GSYH üzerinde herhangi bir etki yapmadı. Bu dönemde hane halkının harcamalarının büyümesi yüzde 0,4’ten yüzde 0,2’ye geriledi.

INSEE, Aralık 2019’da Fransa ekonomisinin 2019 genelinde büyüme tahminini yüzde 1,3’ten yüzde 1,2’ye düşürmüştü. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, zayıf gelen büyüme için limanlar ve demir yollarındaki kesintileri suçlayarak, ülkenin tüketim harcamalarının ve özel yatırımların dayanıklı kaldığını vurguladı.

Le Maire, yazılı açıklamasında, "Bu geçici yavaşlama, sağlam olan Fransız büyümesinin temelini sorgulamıyor. Yine de özellikle uluslararası belirsizlikler konusunda ihtiyatlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Capital Economics'in Avrupa ekonomisti Jessica Hinds, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Emeklilik reformu grevlerinin süresi ve ulaşımda ve okullarda sebep olduğu aksamalar göz önüne alındığında, şüphesiz ki dördüncü çeyrekte ekonomik faaliyet üzerinde bazı olumsuz etkileri oldu.” ifadesini kullandı.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Aralık 2019’un ilk haftasında Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörürken onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.