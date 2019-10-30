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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriFİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor
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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor

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FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar "Alım fiyatımız hem serbest piyasa hem de TMO rakamlarının üzerine çıkmış durumda" dedi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan aldıklarını belirterek, "Alım fiyatımız hem serbest piyasa hem de TMO rakamlarının üzerine çıkmış durumda." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatının 17 liraya yükseldiğini, pazar ile TMO'nun alım fiyatının eşitlendiğini söyledi.

Birlik olarak alımlarda fiyat politikasını serbest piyasaya göre şekillendirdiklerini ifade eden Bayraktar, çiftçilerden, pazarda oluşan rakamın bir miktar üzerinde ürün kabulü gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bayraktar, bugün serbest piyasa ve TMO'da Giresun kalite fındık fiyatının 17 lira olduğunu belirterek, "Birlikte ise 17,25 lira. FİSKOBİRLİK olarak alım fiyatımız hem serbest piyasa hem de TMO rakamlarının üzerine çıkmış durumda. Bize getirilecek her ürüne de talibiz." diye konuştu.

Alımlarda peşin ve emanet sistemi politikasını izlediklerini bildiren Bayraktar, çiftçilerin ürün bedellerini hemen alabilecekleri gibi daha sonra değerlendirmek için ürünlerini emanete de bırakabileceklerini belirtti.

Beklentileri doğrultusunda alımları sürdürdüklerini söyleyen Bayraktar, TMO adına da çiftçilerden ürün kabulü yaptıklarını ifade etti.
Bayraktar, Birlikte levant kalite fındık fiyatının ise 16,75 lira olduğunu kaydetti.

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