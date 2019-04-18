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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Fındık üreticileri yeni sezona hazırlanıyor

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Fındık üreticileri yeni sezona hazırlanıyor

Ulusal Fındık Konseyi Üyesi Levent Şahin Başaran, "Fındıkta bakım çok önemli. Biz eğer maliyeti düşürebilirsek kazancımız o kadar yüksek olacaktır" açıklamasında bulundu.

Önemli fındık üretim merkezlerinden Düzce'de üreticiler bahçelerini yeni sezona hazırlıyor. Sabahın erken saatlerinde fındık bahçesine gelen çiftçiler, fındık ağaçlarında dal kesme, filiz alma ve gübreleme işlemlerini yapıyor.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin bahçelerini yeni sezona hazırladığını söyledi.

Başaran, fındık üreticilerinin gübreleme işlemini bitirmek üzere olduğunu ve artık yeni sezon için çalışmalara başlandığını belirterek, "Hasada yaklaştığımız bu dönemde özellikle çiftçilerimiz birinci gübreleme dönemini bitirmek üzere. Çiftçilerimiz ikinci döneme hazırlık içerisinde olacaklar. Tabii bunun yanı sıra bahçe altı temizlikleri de birçok yerde başladı, bizim dip alma dediğimiz fındık filizlerini temizlenme işlemi şu an yapılıyor." şeklinde konuştu.

FINDIK ÜRETİCİSİ BİLİNÇLİ

Fındık üreticisinin son 2-3 yılda fındığına önem vererek çalıştığını dile getiren Başaran, şunları kaydetti:
"Tabii ki fiyat bizim için çok önemli unsur ama bizim bu fiyata ulaşabilmemiz için de öncelikli olarak daha fazla verim ve kaliteli ürün almalıyız. Bunun için de çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Sahada yaptığımız çalışmalarda yaptığımız gözlemler sonucu görüyoruz ki gerçekten fındık üreticisi özellikle son birkaç yıldan beri buna önem veriyor. Burası da çok sevindirici bir olay."

Fındıkta şu ana kadar olumsuzluk görülmediğini vurgulayan Başaran, "Son günlerde yaşadığımız bu hava ısı değişikliklerinde şu ana kadar tespit ettiğimiz olumsuz bir şey görmedik ama bu olmadı ve olmayacak anlamına gelmez, bu bir süreç meselesi. Fındıkta bakım çok önemli. Biz eğer maliyeti düşürebilirsek kazancımız o kadar yüksek olacaktır." dedi.
Fındık üreticisi Birdan Şen de sabahın erken saatlerinde fındık bahçesine geldiğini ve çalıştığını, daha iyi verim alabilmek için bu temizlik işlemlerinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

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