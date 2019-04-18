Fındık üreticileri yeni sezona hazırlanıyor

Önemli fındık üretim merkezlerinden Düzce'de üreticiler bahçelerini yeni sezona hazırlıyor. Sabahın erken saatlerinde fındık bahçesine gelen çiftçiler, fındık ağaçlarında dal kesme, filiz alma ve gübreleme işlemlerini yapıyor.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin bahçelerini yeni sezona hazırladığını söyledi.

Başaran, fındık üreticilerinin gübreleme işlemini bitirmek üzere olduğunu ve artık yeni sezon için çalışmalara başlandığını belirterek, "Hasada yaklaştığımız bu dönemde özellikle çiftçilerimiz birinci gübreleme dönemini bitirmek üzere. Çiftçilerimiz ikinci döneme hazırlık içerisinde olacaklar. Tabii bunun yanı sıra bahçe altı temizlikleri de birçok yerde başladı, bizim dip alma dediğimiz fındık filizlerini temizlenme işlemi şu an yapılıyor." şeklinde konuştu.



FINDIK ÜRETİCİSİ BİLİNÇLİ

Fındık üreticisinin son 2-3 yılda fındığına önem vererek çalıştığını dile getiren Başaran, şunları kaydetti:

"Tabii ki fiyat bizim için çok önemli unsur ama bizim bu fiyata ulaşabilmemiz için de öncelikli olarak daha fazla verim ve kaliteli ürün almalıyız. Bunun için de çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Sahada yaptığımız çalışmalarda yaptığımız gözlemler sonucu görüyoruz ki gerçekten fındık üreticisi özellikle son birkaç yıldan beri buna önem veriyor. Burası da çok sevindirici bir olay."

Fındıkta şu ana kadar olumsuzluk görülmediğini vurgulayan Başaran, "Son günlerde yaşadığımız bu hava ısı değişikliklerinde şu ana kadar tespit ettiğimiz olumsuz bir şey görmedik ama bu olmadı ve olmayacak anlamına gelmez, bu bir süreç meselesi. Fındıkta bakım çok önemli. Biz eğer maliyeti düşürebilirsek kazancımız o kadar yüksek olacaktır." dedi.

Fındık üreticisi Birdan Şen de sabahın erken saatlerinde fındık bahçesine geldiğini ve çalıştığını, daha iyi verim alabilmek için bu temizlik işlemlerinin yapılması gerektiğini dile getirdi.



