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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

 Fındık ihracatında yeni hedef Brezilya ve Meksika

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 Fındık ihracatında yeni hedef Brezilya ve Meksika

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, bu sezon yeni pazar hedefleri arasında Brezilya ve Meksika olduğunu söyledi.

Sevinç, yaptığı açıklamada, fındıkta 2018-2019 ihracat sezonunun 1 Eylül itibarıyla başladığını anımsattı.

Yeni sezonun ilk ayında 25 bin 220 ton iç fındık ihracatı karşılığında 135 milyon 262 bin dolar gelir sağlandığını belirten Sevinç, ihracatçılar olarak yeni pazar arayışlarının devam ettiğini aktardı.

Sevinç, Türk fındığının 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edildiğini kaydederek, bu sezon yeni pazar hedefleri arasında Brezilya ve Meksika olduğunu buldurdu. Bu ülkelere fındık ihraç edilmesi için çalışıldığını vurgulayan Sevinç, "Bu ülkeler Türkiye'nin de stratejik pazar hedefleri arasında yer alıyor. Biz de fındık ihracatçıları olarak ülkemizin bu çalışmasına katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Yürüttükleri çalışmalar sonucu Çin'e yapılan fındık ihracatının son yıllarda arttığına dikkati çeken Sevinç, "Çin'de kasımda gıda fuarı açılacak. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde biz de bu fuarda standımızı açarak yerimizi alacağız. Hedefimiz Türk fındığını daha çok tanıtmak ve daha faza ihracat gerçekleştirebilmek." diye konuştu.

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