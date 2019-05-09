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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Fındık bahçelerini faydalı böcekler koruyacak

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Fındık bahçelerini faydalı böcekler koruyacak

DÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, başta fındık olmak üzere bir çok meyve ağacına zarar veren Amerikan beyaz kelebeğine karşı laboratuvar ortamında faydalı böcekler üretti.

Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde önceki yıllarda sık görülen ve meyve ağaçlarına ciddi zarar veren Amerikan beyaz kelebeğinin (Hyphantria cunea) çoğalması, laboratuvar ortamında üretilen faydalı böceklerle engellenecek.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde görevli akademisyenler, evlerin içine kadar giren ve özellikle fındık ağaçlarına zarar veren Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadele kapsamında yaklaşık 3 yıl süren çalışma yaptı. 
Akademisyenler, laboratuvar ortamında ürettikleri faydalı böcekler sayesinde Amerikan beyaz kelebeğinin çoğalmasının önüne geçmeyi başardı. 

"ÇOK ETKİLİ SONUÇLAR ALDIK"

DÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve ağaçlarındaki yaprakları yiyen Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelede önemli başarı elde ettiklerini söyledi. 

Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadele kapsamında bir eylem planı oluşturduklarını anlatan Öztemiz, "Üniversite olarak zararlının çıkışından başlayıp mücadele ve uygulama şeklinde çalışmalar yapıyoruz. Birkaç yıldır bu çalışmayı üst üste yaptık, 2017 yılında yapılan çalışmaların meyvesini 2018'de aldık. 2017 yılında bu kelebek evlerimize kadar girip insanları rahatsız etti. 2018 yılında, mücadelemiz kapsamında popülasyonu bir nebze kırdık, çok etkili sonuçlar aldık." dedi. 
Kelebeklerin gece aktif olduğunu, gündüz saklandığını dile getiren Öztemiz, "Faydalı böcekleri laboratuvar ortamında üretiyoruz ve fındık bahçelerinde salımını gerçekleştiriyoruz. Bu bir yumurta parazitoidi, Amerikan beyaz kelebeğinin yumurtalarını parazitleyerek tırtılların çıkışını engelliyor. Tamamen doğal bir yöntem, çevreye ve insan sağlığına etkisi yok." şeklinde konuştu. 

Üreticilerin her gün fındık bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini ifade eden Öztemiz, şöyle konuştu: 

"İlk kelebek çıkışları başladı ama şu an bir kelebek gördüm diyerek hemen mücadeleye başlamak doğru değil. Kontroller sonrasında zararlıyı gören üreticilerimiz, dönemi geldiğinde mücadeleye başlamalı, mücadelede zaman ve uygulama şekli de çok önemli. Toplu mücadele yapmakta fayda var. Bu zararlı, birden fazla kültür bitkisiyle beslenen bir zararlıdır. Bu zararlı genelde dut ağacı ve meyve ağaçlarında görülüyor, daha sonra fındık ağacına geçiyor. Dolayısıyla özellikle evlerin bahçelerindeki dut ağaçları ve meyveleri kontrol etmeliyiz." 

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