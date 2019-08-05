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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
05.08.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Fiat, Renault dışında da ortak arıyor

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Fiat, Renault dışında da ortak arıyor

Geçtiğimiz aylarda Renault'la birleşme yoluna gitmeyi deneyen Fiat, otomotiv sektöründe yeni ortaklıkların olabileceğinin sinyalini verdi.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) CEO’su Mike Manley, Renault ile ortaklık konusunda kapılarının açık olduğunu, ancak, Fransız üreticinin tek potansiyel ortak olmadığını söyledi.

Manley, "Görüşmekten, konuşmaktan mutlu oluruz, ancak tek başımıza da ilerleyebiliriz" dedi.

Stratejik olarak baktıklarında, güçlü bir gelecekleri ve yatırım yaptıkları net bir planları olduğunu belirten Manley, "Ancak bu, bir ortaklık, işbirliği veya birleşme yoluyla daha iyi bir geleceğe açık olmadığımız, bununla ilgilenmediğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Otomotiv üreticilerinin tek potansiyel ortak olmadıklarının altını çizen Manley, "Belirli teknolojiler konusunda yardımcı olacak kuruluşlar var. Otomobil ile müşterileri buluşturan kuruluşlar olabilir. Geçmişte hiç gündeminize dahi gelmeyen işbirlikleri olabilir" dedi.

Fiat Chrysler’in Renault ile birleşme görüşmelerine yeniden başlamaya açık olduklarını vurgulayan Manley, bunun yanında, Renault’un tek potansiyel ortak olmadığını da vurguladı.

ABD’li firmayla ortaklık görüşmelerine yeniden başlaması beklenen Fransız otomobil üreticisi Renault ise, bu görüşmelerin önünü açmak için Nissan Motor’daki payını azaltmak üzere görüşmeler yürütüyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre Nissan Motor ve Renault yöneticileri global ortaklıklarını yeniden şekillendirmeyi görüşüyorlar.

Nissan, Renault’un Şirket’teki yüzde 43.4 payını azaltmasını ve iki şirket arasında uzun süredir var olan gerilimin bu global ortaklığın yeniden şekillendirilmesi yoluyla çözülmesini istiyor. Nissan’ın Renault’da oy hakkı olmayan yüzde 15 payı bulunuyor.

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