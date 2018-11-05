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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
05.11.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

FETÖ firarisi savcı hakkında ‘kumpas’ davası

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
FETÖ firarisi savcı hakkında ‘kumpas’ davası

FETÖ üyesi firari savcı Muammer Akkaş hakkında yeni bir dava açıldı. Görevi kötüye kullanmakla suçlanan savcı Akkaş hakkında hazırlanan iddianamede, yapılan usulsüz dinlemeler sonrası elde edilen bilgilerin FETÖ adına bir tür silah olarak kullanıldığı kaydedildi.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu tarafından, 12 Mayıs 2015’te meslekten çıkarma kararı verilen eski savcı hakkındaki iddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. Hakkında, yakalamalı arama kararı bulunan Akkaş hakkında yürütülen son soruşturma, Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk’ün şikayeti sonrası başlatıldı. Geçtiğmiz aylaarda yürütülen soruşturma tamamlandı ve 10 Ekim’de hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Akkaş için “Üyesi olduğu FETÖ’nün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak, mesleğin şeref ve eylemini bozan veya mesleğe genel saygıyı ve güveni sarsacak nitelikte eylemlerde bulunuduğu...” değerlendirmesine bulunuldu.

İddianamede, Akkaş’ın Metro Holding soruşturmasında tarafsız davranmadığı, kişisel duygularla hareket ettiği kaydedildi. İddianamede, dosyada, soruşturma ile ilgisi olmayan bir dizi dinleme kaydına da yer verildiği belirtilerek “Sırf, kişileri rencide etme, sosyal hayatta kötü düşürme amacıyla ifşa ettiği” belirtildi.

HİMMET İÇİN ŞANTAJ ARACI OLARAK KULLANILDI
Adli ve önleme dinlemelerin, FETÖ tarafından bir silah olarak kullandıldığı değerlendirmesi yapılan iddianamede “Ülkede, tüm kurumlar içerisine kendi mensuplarını yerleştirmeye çalışan örgütün, usulsüz dinlemeler yoluyla kamu görevlilerini takip edip elde ettikleri bilgilerden hareket ederek asılsız ve uydurma ihbarlar ile haklarında adli ve idari soruşturmalar başlatarak birçok kamu görevlisinin bulundukları kurumlardan uzaklaştırılmalarını sağladıkları ya da en azından birçoğunun terfi etmelerinin önüne geçtikleri ve bu yolla istedikleri görevlere kendi adamlarını yerleştirme imkânı elde ettikleri, yine aynı şekilde usulsüz dinlemeler yoluyla işadamı, siyasetçi, gazeteci gibi meslek grupları hakkında da bilgi toplama yoluna gidildiği, bu yolla elde edilen ve bazen mesleki bazen de özel hayatı ilgilendiren bu bilgilerin bu bilgilerin hem örgüte himmet sağlamak için bir şantaj aracı olarak kullanıldığı bilinmektedir” denildi.

İLK İDDİANAME İADE EDİLDİ
İddianamede, Metro Holding’e yönelik ilk soruşturma için Eylül 2010’de iddianame hazırlandığı, ancak söz konusu iddianamenin mahkemece iade edildiği, bu kez 2012’de hazırlanan yeni bir iddianamenin ise kabul edildiği kaydedildi.

FETÖ’NÜN YARARINA KULLANDI
İddianamedenin devamında “Şüpheli Muammer Akkaş, koruma tedbirleri neticesind elde ettiği delilleri soruştumada kullanmadı. İhbar eden/müştekinin yakın çevresini dinledikten sonra dinlenenler hakkında herhangi bir karar vermedi. Keza bir kısım bu dinlemelerden elde edilen tapeleri de iddianamede kullanarak FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün talimatları ve menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği sonucuna varılmıştır”

YARGITAY’DAKİ DAVA İLE BİRLEŞSİN
İddianamede, hakkında yakalamalaı arama kararı bulunan Akkaş hakkında açılan bir dizi başka davanın daha olduğu kaydedilerek, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde devam eden dava ile birlikte görülmesi gerektiği kaydedildi.

 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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